112年度綜所稅報稅六大新措施報你知 網路報稅再抽20萬

112年度綜合所得稅報稅開跑！為了讓民眾能夠快速輕鬆掌握報稅新知，財政部中區國稅局特別整理六大變動重點，讓民眾快速理解。中區國稅局也鼓勵民眾多多利用「手機或網路完成綜合所得稅申報」，不但省時便利又能抽現金20萬元。

中區國稅局指出，今年報稅六大變動重點：首先是調高每人基本生活所需費用金額：112年度每人基本生活所需的費用金額為20.2萬元，相較111年度的19.6萬元，增加6,000元。

其次，民法成年年齡下修為18歲，除因在校就學、身心障礙或無謀生能力，得由其他納稅義務人列報為受扶養親屬外，應自行辦理綜合所得稅結算申報。112年度滿18歲成年者，今年5月可選擇單獨申報當納稅義務人，或被申報為扶養親屬。

第三是長期照顧特別扣除額適用資格放寬。中區國稅局表示，勞動部已修正外國人從事就業服務法工作資格及審查標準，得聘雇外籍家庭看護工的條件，放寬特定身障項目，並增加使用長期居家照顧、日間照顧服務或家庭托顧服務連續6個月、或經神經科或精神科醫師評估為失智症且CDR1分以上，符合條件者，均可列報長期照顧特別扣除額。

另外，衛生福利部今(113)年3月26日修正「個人符合長期照顧特別扣除額之須長期照顧的身心失能者資格」，自112年度起，身心失能者於課稅年度入住住宿式服務機構或團體家屋，全年達90日，或前一年度已入住達90日且持續入住至課稅年度死亡者，亦可列報長期照顧特別扣除額。

第四，配合國際反避稅趨勢，防杜個人藉於低稅負國家或地區設立外國企業(CFC)作海外投資並保留盈餘不分配，規避我國稅負，並經行政院核定自112年1月1日施行，今年5月首次申報，CFC當年度依規定計算CFC營利所得後計入個人同年度基本所得額課稅。

第五、網路申報新增下載「查調資料稅額估算表」服務。中區國稅局說，今年只要透過手機報稅或網路申報系統-線上版，進入申報系統後點擊「查調資料稅額估算表」即可開啟PDF檔，該稅額估算表包含所得、列舉扣除額資料及稅額計算式。

但有以下情形不提供該估算表：申請限制查調或所得及扣除額分開提供案件、上一年度申報勾選分居案件、查調無所得資料案件。

另如已透過網路或手機完成申報後，則不再提供稅額估算表下載功能。

第六為提供網路申報附件上傳服務，提高上傳容量及延長上傳時間。網路申報附件上傳容量每申報戶由10MB提高至15MB。

除透過網路申報系統上傳外，今年於「財政部電子申報繳稅服務網」新增附件上傳系統入口點，透過該入口點上傳申報附件，可延長至今年6月11日，上傳附件檔案格式限於清晰可辨識之文件檔(PDF)及圖檔(JPG及PNG)，可單檔上傳，民眾可多加利用。

除了上述六大變動之外，中區國稅局還有好康要告訴大家，就是鼓勵民眾多多利用「手機或網路完成綜合所得稅申報」，不但省時便利又能抽現金20萬元。

112年度綜合所得稅結算申報期間(即113年5月1日至5月31日止)，納稅義務人以手機、或在國稅局以外的處所使用網路，或以線上或語音回復確認稅額試算，完成112年度綜合所得稅結算申報，並透過e化方式繳(退)稅，就可以參加好康抽獎活動。

共有「網路報稅獎」、「手機報稅加碼獎」及「e化繳退稅加碼獎」等3種獎項，總獎金465萬元，中獎名額高達1萬1,836名，最大獎現金20萬元，獎項豐富、獎金額度高。

因獎項包括現金獎及電子禮券獎，電子禮券獎項將以簡訊發送中獎通知，請特別留意於報稅時務必填載手機號碼，並確認完成申報上傳，以確保參獎權益。 民眾利用手機或網路完成綜合所得稅申報，不但省時便利又能抽現金。中區國稅局提供

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