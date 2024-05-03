「繳稅懶人包」怎麼繳最划算？ 達人整理超詳細圖表一次看懂

大家好我是小弱肌，又到了5月的報稅季了，小弱肌這次整理了報稅的優惠方式還有最簡單的繳稅方法，覺得喜歡的話也可以分享給朋友喔！

單身者年收入要超過42.3萬才要繳稅

免稅

單身 42.3萬 夫妻 84.6萬 家庭 105.8萬（5歲以下子女一名） 家庭 127萬（5歲以下子女兩名）

報稅方式

手機報稅（簡單操作方法可看上方圖片） 線上網頁申報 財政部報稅軟體 至稅務機關現場報稅

繳稅優惠方法整理可以看上面圖片

報稅注意事項

今年繳稅並無延長時間需在5/31前完成申報 各家銀行的分期優惠都要使用線上繳款 逾期報稅需繳交滯納金

報稅優惠及報稅詳細資訊可以看上方圖片喔～

才剛繳完了上一個月的牌照稅緊接而來的就是五月的綜所稅，大家可以多多比較哪一種方式對自己最有利！

最近也多了很多來歷不明的繳稅詐騙簡訊，別忘了要提醒家長長輩不要被騙喔！

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