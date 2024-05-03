聽新聞
test
0:00 / 0:00
「繳稅懶人包」怎麼繳最划算？ 達人整理超詳細圖表一次看懂
大家好我是小弱肌，又到了5月的報稅季了，小弱肌這次整理了報稅的優惠方式還有最簡單的繳稅方法，覺得喜歡的話也可以分享給朋友喔！
單身者年收入要超過42.3萬才要繳稅
免稅
單身 42.3萬
夫妻 84.6萬
家庭 105.8萬（5歲以下子女一名）
家庭 127萬（5歲以下子女兩名）
報稅方式
手機報稅（簡單操作方法可看上方圖片）
線上網頁申報
財政部報稅軟體
至稅務機關現場報稅
繳稅優惠方法整理可以看上面圖片
報稅注意事項
今年繳稅並無延長時間需在5/31前完成申報
各家銀行的分期優惠都要使用線上繳款
逾期報稅需繳交滯納金
報稅優惠及報稅詳細資訊可以看上方圖片喔～
才剛繳完了上一個月的牌照稅緊接而來的就是五月的綜所稅，大家可以多多比較哪一種方式對自己最有利！
最近也多了很多來歷不明的繳稅詐騙簡訊，別忘了要提醒家長長輩不要被騙喔！
◎本文內容已獲 小弱肌理財中 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 年輕人存不到頭期款！購屋年齡層向後遞延 北市買房主力不再年輕
▪ 父重病母高齡房產誰繼承？她憂列5問 網曝最佳解免課房地合一稅
▪ 買房太難了！購屋高齡化、台北50歲以上逾三成
▪ 房市另類多頭指標 去年高層建物核發量創歷史次高
▪ 雙北佛心案曝 專家：北市這兩案「打燈籠才找得到」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言