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匿名檢舉逃漏稅 啟動調查要有具體事證

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
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不少民眾見到不法逃情事，多會利用匿名或是未具真實姓名等方式檢舉逃漏稅案件。財政部南區國稅局提醒，選擇匿名的民眾必須提供具體事證，國稅局才會啟動調查。

依財政部訂定「各級稽徵機關處理違章漏稅及檢舉案件作業要點」規定，檢舉逃漏稅應載明檢舉人及被檢舉者之姓名、地址，並提供所檢舉違章漏稅事實及可供偵查之具體事證。

南區國稅局表示，以匿名或未具真實姓名方式提出檢舉，檢舉內容若欠缺可供偵查之具體事證，將無法有效通知檢舉人補正，這也會造成這類匿名又未提供具體事證之檢舉案件，國稅局得不予處理。

南區國稅局指出，稽徵機關對檢舉人的身分保密措施相當「到位」，檢舉人的個人資料皆有專責人員登錄、密封，以確保檢舉人身分不外洩，民眾可放心提供真實姓名及地址，一旦因所提供的具體事證而查獲逃漏稅，還有機會領取檢舉獎金。

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國稅局 財政部 逃漏稅

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