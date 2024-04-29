報稅懶人包…父母60歲以上可以直接報列撫養！ 3族群免稅門檻不同

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聯合新聞網／ 雷龍慢步
新台幣示意圖。來源／中央社 許元韶
新台幣示意圖。來源／中央社 許元韶

原本想要做雷龍版本的綜所稅報稅內容，在蒐集資料過程中，發現財政部官方資訊太多素材，張張都有料且排版精美，幾乎是雷龍心中的教學模範生，這樣的圖文非常適合整理給大家參考，（絕對不是因為雷龍偷懶喔）於是此篇文章圖文全部取自財政部。

每年5月申報的是前一年度的全年所得，也就是說，今（113）年5月要申報112年度綜合所得稅；綜所稅是「家戶申報制」，成員有本人（納稅義務人）、配偶與受扶養親屬，列報扶養親屬。

要注意扶養親屬的所得會併入所得總額一起計算，所以親屬的所得要低於「免稅額」及「適用扣除額」，這樣報扶養才划算。

雖然說電腦會自動帶出最有利的申報結果，但這可能會是一筆不小的金額，我們來好好了解一下辛苦錢是怎麼貢獻給國庫的。

繳稅的計算方式：

1、計算「綜合所得淨額」

所得淨額=（所得總額）–（免稅額）–（標準/列舉扣除額）-（特別扣除額）-（基本生活費差額）

⑴免稅額每人9.2萬元；本人、配偶或受扶養直系尊親屬滿70歲為13.8萬元

⑵標準扣除額:單身12.4萬元、配偶合併申報24.8萬元

⑶列舉扣除額:6項，加總大於標準扣除額則列舉較划算

⑷特別扣除額:符合條件即可使用

⑸基本生活費差額=（20.2萬元X申報戶人數）-（免稅額及扣除額合計）

2、計算「應納稅額」

應納稅額=（所得淨額）X（適用稅率）-（累進差額）

⑴「稅率」及「累進差額」對照第五頁表格

3、計算「應繳（退）稅額」

應繳（退）稅額=（應納稅額）-（扣繳稅額/可抵減稅額）

⑴扣繳稅額為下列之預先扣繳稅款:薪資、租金、佣金等

⑵可抵減稅額：股利及盈餘可扣抵稅額、投資抵減稅額等

⑶應繳（退）稅額若為負數，完成申報後能退稅

繳稅是國民義務，但有些年收入較低的納稅義務人，其實是不用繳稅的，也就是說，當所得總額未超過免稅額、標準扣除額及特別扣除額合計數，是不用繳稅的。

換算之後免繳稅門檻為:

1、單身42.3萬元以下

2、雙薪家庭84.6萬元以下

3、雙薪四口之家為127萬元

低於上述門檻雖無需繳稅，若依照公式扣除「扣繳稅額及可抵減稅額」，若為負數是可以退稅的，但記得要依法申報才能退喔！

現在有多種網路申報方式，登入網路申報系統就能下載報稅資料，依系統指示操作，會自動試算最有利的申報結果，其中「手機報稅」更是簡單輕鬆，驗證身分後即可線上申報，還能上傳附件，真是越來越人性，報稅（錢錢溜走）真容易呢！

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

單身 所得稅 配偶 門檻

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