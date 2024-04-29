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繳稅季到、這群人慘了 專家試算適用這新制稅金多百萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／永慶房屋提供
示意圖／永慶房屋提供

5月報稅季將到，房仲表示，財政部今年下修豪宅門檻，售價剛好符合下修後的豪宅交易標準，又無法提出取得證明時，就得依豪宅標準計算售屋所得，將是此波「下修豪宅成交門檻」受影響最大的一群人。

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，房地合一稅上路以前，也就是在2015年12月31日前取得的房屋，賣房可用舊制報稅 ，也就是賣房所得須於隔年度5月綜合所得稅申報。

售屋所得的計算，原則上得依照「房屋出售價格－房屋原始取得成本－必要費用=所得」。

但如果房屋取得時間是在實價登錄上路以前，已經查不到買價，也無法提供取得成本證明，售屋所得就得採取「設算課稅」方式計算，將「房屋評定現值ｘ各縣市地區設算比率=所得」。

特別的是，若售出總價符合豪宅交易認定標準，計算方式則不同，售屋所得為「出售總價ｘ房地現值比例(房屋評定現值/房屋評定與土地公告現值總額)ｘ17%設算所得比率=所得」。

陳俊宏表示，財政部為了讓售屋所得稅基更貼近實情，在今年訂定「112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，下修各縣市豪宅交易的認定標準。

其中台北市由7000萬元下修至6000萬元；新北市則從6000萬元下修至4000萬元；桃園市、新竹縣市、台中市、台南市以及高雄市，也從4000萬元下修至3000萬元；其他地區則從4000萬降為2000萬元。

若是在2023年賣出的房子，售價剛好符合下修後的豪宅交易標準，又無法提出取得證明時，就得依豪宅標準計算售屋所得，將是此波「下修豪宅成交門檻」受影響最大的一群人。

以台北市售價6000萬元房屋為例，假設房屋現值為400萬元，下修豪宅交易門檻前，所得計算則為：400萬元乘上台北市設算比率45%，須申報180萬元。

改制後若認定為豪宅交易，假設出售時房地現值比例為30%，再乘上17%設算所得比率，將有306萬元必須得併入財產所得稅申報(600萬ｘ30%ｘ17%=306萬)。因應新制上路，民眾千萬注意是否核實申報，以免日後遭稅徵機關追稅與處罰。

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圖／永慶房屋提供
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所得稅 豪宅

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