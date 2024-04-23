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房屋稅將開徵！悠遊付祭最高回饋900元 加碼抽「稅單幫你付」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
稅務示意圖。聯合報系資料照
稅務示意圖。聯合報系資料照

房屋稅即將開徵，悠遊付攜手四大合作銀行祭出繳納房屋稅最高回饋送900元優惠，此外，房屋稅使用悠遊付繳納就能參與「稅單幫你付」加碼抽活動，讓納稅人繳稅的同時，也能幫荷包減壓。

活動期間自4月24日起至5月31日止，使用悠遊付繳納房屋稅累滿4,000元，並使用悠遊付錢包或銀行帳戶完成任三筆消費扣款，即送200元現金回饋券，限量3,000名；若繳納房屋稅累滿10,000元，且使用悠遊付錢包或銀行帳戶完成任三筆消費扣款，就送500元現金回饋券，限量3,000名；民眾只要在4月30日前，任繳一筆房屋稅並使用悠遊付錢包或銀行帳戶完成任一筆生活繳費，再加碼送早鳥好禮100元現金回饋券，限量1,000名。

此外，活動期間，納稅人只要使用悠遊付任繳一筆房屋稅，即可參加「稅單幫你付」加碼抽活動，中獎的幸運兒可獲得該筆繳稅金額等值的悠遊付回饋金，總共20名，每繳一筆房屋稅即可享一次抽獎機會。

悠遊付 房屋稅

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