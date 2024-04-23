快訊

iPhone拍照祕技曝光！內行人用「1.9倍拍照」比這焦距細節品質更完整

搖不停！花蓮餘震突變多又變大 專家坦言：有點不尋常

台北超有感！上午8:04花蓮芮氏規模5.8地震 花蓮最大震度5強

報稅眉角報你知／小資族股利 宜採合併計稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

近年來全民瘋台股高股利ETF，帶動月配息、季配息等ETF搶購熱潮，報稅季即將到來，會計師提醒，去年個人若有股利所得，可選擇將股利併入個人綜合所得總額課稅，或按照28％單一稅率分離課稅，但哪一種划算，就得拿起計算機按一按。

一般而言，小股民採合併計稅較為有利；而高所得者採分開計稅，應納稅額可能較低。

台灣股民瘋存股，從過去追求高殖利率的上市櫃公司股票，到現在瘋高股利ETF，就是希望能透過股票股利回報來滾大自己的荷包。但這回到帳戶裡的每1元股利，其實都要申報股利所得。

拋開過去的兩稅合一，財政部2019年5月開始上路的股利所得稅制，提供兩種方案。個人若有股利所得，可選擇將股利併入個人綜合所得總額課稅，並可依股利所得按8.5％計算可抵減稅額，每一申報戶上限為8萬元；或按照單一稅率28％分開計算應繳納稅額，再由納稅義務人合併報繳。

資誠稅務法律服務副總歐陽泓提醒，選擇單一稅率28％分開計稅者，就不能依照8.5％計算可抵減稅額。

ETF 月配息 股利

延伸閱讀

00878下個月她預估配發0.42元…本來更高？ 孫太：大跌保守一點

台股上周大跌1300多點…若是空頭的開始怎麼辦？ 存股哥：韭菜才會輕易賣掉優質資產

台北男月薪9萬「2年0存款」 網見2開銷搖頭：花太多

00929配息加碼54％…Cover生魚片漲價的46％！ 存股人：一定要投資因為薪水不漲

相關新聞

全聯踩紅線 挨罰2,000萬元…未履行「禁止最惠客戶政策」

公平會昨（22）日宣布重罰全聯2,000萬元，主因全聯未履行併購大潤發時的其中一項承諾，即「禁止最惠客戶政策」，踩到《公...

罰流通業最高案例…公平會重罰全聯2千萬

公平會於二○二二年七月有條件通過全聯併購大潤發，但公平會委員會議近日認定全聯在供貨廠商申請新品上架及調漲價格時，以與其他...

業界：全聯這一罰…公平會重點畫錯了

全聯遭公平會指「禁止最惠客戶政策」，而被重罰2,000萬元，成歷年來公平會對通路商罰鍰最高案例。業界認為，公平會這條紅線...

報稅眉角報你知／「豪宅線」下修 牽動交易所得稅

報稅季來臨，去年賣房怎麼稅？專家提醒，財政部今年2月公告，針對去年出售、適用舊制課稅的房屋，下修設算所得採用的「豪宅線」...

報稅眉角報你知／個人出售自用小客車 免稅

近年電動車正夯，不少民眾出售二手車來換新車。正值報稅季，去年個人若有出售小客車，是否應該要繳稅？對此，專家表示，若不是從...

報稅眉角報你知／小資族股利 宜採合併計稅

近年來全民瘋台股高股利ETF，帶動月配息、季配息等ETF搶購熱潮，報稅季即將到來，會計師提醒，去年個人若有股利所得，可選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。