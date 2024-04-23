報稅眉角報你知／小資族股利 宜採合併計稅
近年來全民瘋台股高股利ETF，帶動月配息、季配息等ETF搶購熱潮，報稅季即將到來，會計師提醒，去年個人若有股利所得，可選擇將股利併入個人綜合所得總額課稅，或按照28％單一稅率分離課稅，但哪一種划算，就得拿起計算機按一按。
一般而言，小股民採合併計稅較為有利；而高所得者採分開計稅，應納稅額可能較低。
台灣股民瘋存股，從過去追求高殖利率的上市櫃公司股票，到現在瘋高股利ETF，就是希望能透過股票股利回報來滾大自己的荷包。但這回到帳戶裡的每1元股利，其實都要申報股利所得。
拋開過去的兩稅合一，財政部2019年5月開始上路的股利所得稅制，提供兩種方案。個人若有股利所得，可選擇將股利併入個人綜合所得總額課稅，並可依股利所得按8.5％計算可抵減稅額，每一申報戶上限為8萬元；或按照單一稅率28％分開計算應繳納稅額，再由納稅義務人合併報繳。
資誠稅務法律服務副總歐陽泓提醒，選擇單一稅率28％分開計稅者，就不能依照8.5％計算可抵減稅額。
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