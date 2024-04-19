購買預售屋 要繳契稅

台中市政府地方稅務局表示，如果將購買民眾登載為預售屋建造執照的起造人，並取得使用執照，看似沒有買賣移轉房屋所有權，仍應於取得使用執照日起60日內申報繳納買賣契稅。

地稅局說明，契稅條例規定，只要因不動產的買賣、承典、交換、贈與、分割，或因占有而取得所有權者，都應該申報繳納契稅。

民眾購買預售屋，即便以自己本身、配偶或其親屬名義申請建造執照，或於建造期間變更起造人名義，並取得使用執照，讓買方在房屋建造完成後直接取得所有權，依然要申報繳納契稅。

地稅局解釋，因為民眾購買預售屋，買方只是名義上起造人，並非實際上建造房屋人，依實質課稅原則，仍屬不動產買賣行為，應申報繳納買賣契稅。

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