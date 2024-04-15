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對陸鋼品雙反調查 10月落幕

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
台灣對中國大陸五項鋼品雙反調查，五年大限將至。示意圖。 路透
台灣對中國大陸五項鋼品雙反調查，五年大限將至。示意圖。 路透

台灣對中國大陸五項鋼品雙反調查，五年大限將至。據悉，經濟部、中鋼（2002）未再提申請檢討機制，幾乎可確定雙反調查將落幕，不對五項陸製鋼品進口另行加稅。財政部低調表示按程序處理；經濟部則回應，回歸產業意見。

財政部是在2019年公告雙反調查結果，當時考量對產業影響，對五項鋼品暫不課反傾銷稅或加課平衡稅，但也提出但書，五年內經濟部、業者若認為有傷害產業疑慮，可向財政部提出申請檢討。

對陸五項鋼品雙反調查進度 圖／經濟日報提供
對陸五項鋼品雙反調查進度 圖／經濟日報提供

五年落日大限將於今年10月屆滿，財政部官員表示，今年3月11日時已對外公告，公協會或業者若認為有繼續執行必要，可在公告後一個月內提出申請；若未申請，也將依照程序在今年10月8日屆滿。

換言之，之後若要針對同類貨物進行調查，就必須從頭開始，重新啟動調查。

經濟部貿易署表示，從法制面考量，由於自始均未對五項鋼品另予課稅，不構成「繼續」課稅，也就是展開落日調查要件。

官員認為，應回歸產業意見，若中鋼認為需要實施雙反措施，則須另提新案調查。但知情人士表示，目前中鋼暫無規劃。也代表在經濟部、鋼鐵業指標業者都未提出申請下，雙反調查將在10月落日。

財政部2018年4月時，針對五件大陸鋼品同步調查，其中三件為反補貼調查，對象為現已課徵反傾銷稅的進口特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板及不鏽鋼冷軋鋼品；另兩件為反補貼、反傾銷調查的「雙反調查」，包含特定不鏽鋼熱軋鋼品、特定碳鋼冷軋鋼品。

由於這是我國政府首度主動啟動雙反調查，當時引起業界高度關注。

經濟部 財政部 鋼品

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