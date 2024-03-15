土地房子都在誰手上？地價稅曝玄機、他們握有1/3

隨著人口高齡化，土地所有權人也出現老化現象，根據財政部資料，112年地價稅納稅人口中，65歲以上納稅人占比5年上升5.5個百分點，達到33%。大家房屋企研公關主任賴志昶分析，65歲以上年齡層屬「戰後嬰兒潮」世代，歷經經濟起飛年代，因此資產相對集中。

根據財政部統計處調查，112年地價稅納稅開徵戶數達864萬戶，創下歷史新高，較5年前增加7.1%，其中，若觀察納稅人的年齡級距分布，65歲以上納稅人的人口占比，從107年的27.7%，至112年大幅成長到33.2%，5年來上升 5.5個百分點，且占比也是各年齡層中最高者。

反觀不管是29歲以上年輕族群、或30~59歲的中壯年人口，繳納地價稅人口占總戶數比率，5年來都有不同程度的下滑。其中，又以50~59歲年齡層的人口占比，5年下滑2.5個百分點，下滑幅度較大。

賴志昶觀察，受到人口高齡化影響，地價稅納稅人的平均年齡也持續攀升，尤其所謂「戰後嬰兒潮（1946～1964年）」出生者，成長階段經歷台灣經濟起飛年代，且因應人口老化，不少老壯年者已屆退休年齡，但「退而不休」持續為社會貢獻，因此所掌握的資產較為豐潤。

另觀察地價稅納稅人所在縣市，包含新竹等七都的占比未有太大變化，不過桃園市歷經5年發展，繳納地價稅人口呈穩定上升。反而「首善之都」台北市則有略降趨勢。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，此趨勢與近年房市發展趨勢吻合，由於北市房價持續高漲，至去年以來台北新案平均單價已站上百萬元大關，因此不管為年輕首購族群，或是一般長期置產者，都出現「脫北」現象。

另一方面，徐佳馨補充，地價稅納稅人口上升，也可能與地方土地有大量重劃有關。過去土地若為農地，不需繳納地價稅，但若經市府重劃，之後持有者則須繳納地價稅。