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政府加稅聲聲催 房價不跌、房屋稅收笑呵呵

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

財政部公布年度稅收統計，地方政府的房地產四大稅收部分，在持有稅上，去年地價稅收940.7億，較前年減少0.3%，房屋稅收為893.1億，較前年增加4.6%。

移轉類的土地增值稅，稅收達745億，較前年大減19.9%，契稅稅收為158億，成長2.1%，其中桃園、台中、高雄除土增稅外，其餘稅收均優於去年。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，2023年房市表現先弱後強，買賣移轉較2022年為低，因此移轉稅大宗的土地增值稅表現不佳，但契稅因不限於買賣，表現不錯。值得注意的是房屋稅表現優於地價稅，推估與地方政府近年調高新屋稅基，並針對多屋族加稅息息相關。

徐佳馨指出，過往市場交易好時，土地增值稅會是地方政府重要稅收來源，去年因交易狀況不佳，土增稅在七都全面衰退。不僅限於買賣的契稅表現不錯，增幅達2.1%，其中七都中桃園以南全面大增，又以台中24.7億最多，新竹市量增53%最多。契稅與房屋現值連動，顯見去年移轉不動產除有屋齡新等特色外，透過其他方式移轉不動產也是契稅增加的關鍵。

在持有稅上，房屋稅表現優於地價稅，整體增幅達4.6%，一如以往稅收以台北市168.5億最多，惟增幅以新竹市10%最大，應是近年區域不少新案推出，房屋稅普遍較高，使得地方政府荷包滿滿。另外，地價稅整體量縮0.3%，但台中市還增加2.1%，後者與台中不少重劃區重新調整地價有關。

徐佳馨提醒，除契稅外，房地產相關稅收無論在房屋稅、地價稅、土地增值稅，甚至房地合一稅等都有自用規定，節稅效果有感，提醒民眾在出手之前務必先行確認自己是否符合相關規定，也必須把握時程進行申請或是規劃戶口遷移時程，才能順利節省相關稅賦。

房地產四稅稅收表現。資料來源／住商不動產
房地產四稅稅收表現。資料來源／住商不動產

地價稅 房屋稅

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