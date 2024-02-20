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營所稅盈虧互抵 勤業眾信提醒三要件

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

勤業眾信稅務部資深會計師袁金蘭提醒，企業申報營所稅時，可善用十年盈虧互抵，並留意適用主體、會計帳簿、結算申報方式等三要件，釐清相關疑義。

袁金蘭表示，在適用主體方面，《所得稅法》規定必須是公司組織的營利事業，不過財政部過去陸續透過解釋函令放寬，包含公益團體銷售貨物勞務部分、合作社、醫療社團法人、有限合夥等具營利性質組織，都能比照公司適用盈虧互抵。

儘管如此，袁金蘭提醒，雖非公司組織仍有機會主張盈虧互抵，但建議申請個案解釋，較為妥當。

而針對會計帳簿情形，公司短漏報情節輕微仍可適用盈虧互抵，何謂輕微？指的是短漏所得稅額不超過10萬元，或短漏報所得占全年所得比率不超過5%，且非以詐術或不正當發法逃漏稅，才能視為情節輕微。

袁金蘭提醒，一旦營利事業有短漏所得稅額或課稅所得額，就可能不准適用虧損扣抵，即便僅為帳外調整判斷歧異或計算錯誤都一樣，企業不可不慎。

在申報方式方面，法規要求必須如期申報才能適用盈虧互抵，實務上，稽徵機關常認定如期申報包含「申報」、「繳稅」都完成，袁金蘭指出，雖有主張空間，仍建議公司務必在申報期限內完成申報及繳稅，避免爭訟。

此外袁金蘭表示，若公司進行合併或分割的併購交易，其虧損及申報扣除年度若符合盈虧互抵要件，依企業併購法規定，併購交易後，仍可持續適用盈虧互抵，不過就要留意計算方法，須按比率帶入參與併購公司的虧損金額，而非全額帶入。

併購 所得稅 逃漏稅

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