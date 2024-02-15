立法院20日開議 財政部將推三大優先法案

立法院將於20日開議，財政部今（15）日表示，新會期將有三大優先法案，包括《所得稅法》、《營業稅法》、《海關進口稅則》。其中所得稅法優化扣繳制度，將未依規定辦理扣繳問責對象，從原本為公司負責人，改為公司本身。

現行所得稅法規定，公司在給付各類所得時，應依規定辦理扣繳，並以公司負責人（自然人）為扣繳義務人，當公司未依規定辦理扣繳時，可限期補繳、補報並處一倍以下罰鍰，若未在限期內補繳等情況，可處漏稅額三倍以下。

過去曾有興櫃公司因一時疏忽，在給付大陸公司貨款時漏未辦理扣繳，被國稅局查獲，這筆帳算到扣繳義務人，也就是公司董座頭上，被國稅局開罰上億元，令這位董事長大喊吃不消，後來打官司進到最高行政法院，法官也認為國稅局罰太重。

由於外界屢次質疑，以自然人為扣繳義務人，承擔扣繳責任過鉅，有失衡平，財政部啟動所得稅法修法，將扣繳義務人範圍，從原本的公司負責人，改為給付所得的公司、機關、團體等組織，可使扣繳規定更符合「事責一致」。

此外在日本商會建議下，修法給予非居住者扣繳時限彈性，比照居住者相關規定，非居住者扣繳稅款繳納、憑單申報及發給期限，遇連續三日以上國定假日可延長五日，舒緩非居住者扣繳作業負荷。

另外針對已扣稅、但未填報憑單的罰則，原硬性規定按扣繳稅額20%處罰，修法後給予彈性，國稅局可按照違章情形，在法定的1,500元至2萬元間裁罰，不硬性規定須裁罰20%。

第二項優先法案為營業稅法修法，明訂開立電子發票的營業人，應將統一發票資訊依限上傳到電子發票平台，提升相關規定的法律位階，同時增訂營業人未依限或未據實存證電子發票及相關必要資訊者，可按次處罰。

財政部表示，這項修法可保障消費者權益，並有助會計師、記帳士利用電子發票平台運用委託營業人的進、銷項憑證資料，簡化申報作業程序。

第三項為海關進口稅則，是要履行台灣與馬紹爾經濟合作協定的我方關稅減讓承諾，原產自馬紹爾的農業及工業產品共稅則3,043項，修正關稅稅率至免稅。