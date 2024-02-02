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員工三項保險 到職日加保

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

春節假期前後是勞工轉換職場跑道的高峰期，勞工保險局表示，雇主無論僱用正職員工或兼職打工人員，須在員工到職當日申報參加勞工保險、就業保險及勞工

職業災害保險。

勞保局提醒，如果未在員工到職當日申報加保，經查明屬實，將依規定核處罰鍰，員工如因事業單位延遲申報或未申報加保，致其遭受保險給付的損失，應由該

單位負責賠償。

勞保局說明，事業單位只要僱用一名員工，即為就保及職保的強制投保單位，應於員工到職當日申報加保，並得自願參加勞保；僱用員工達五人(含)以上，應申報員工參加勞保、就保及職保。

勞工到職日如適逢春節假期，勞保局提供三種線上申報方式，首先，可於員工到職當日，透過勞保局「e化服務系統」申報員工加保；其次，可於員工預定到職

日起前十日內，線上預辦到職日加保；再者，可於放假日後的第一個上班日，線上申報追溯員工加保。

保險 工人 春節 職業 過勞

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