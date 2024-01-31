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公司資產重估價 2月底前須申請

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

公司向國稅局申請辦理資產重估可達節稅效果，財政部今（31）日提醒，營利事業可在今年2月1日至29日向所在地國稅局提出申請，今年5月申報營所稅時即可適用。

《所得稅法》規定，營利事業的固定資產、遞耗資產及無形資產遇到物價上漲達25%時，可實施資產重估價，財政部每年年初會根據行政院主計總處提供的物價指數，來編列「資產重估用物價倍數表」。

財政部今日公布最新資產重估用物價倍數表，去年物價指數較68年度以前年度、76年度至83年度、88年度、90年度、91年度，分別上漲達25%，在這些年度期間取得、或曾在這些年度辦理重估的資產，都可向國稅局申請資產重估。

舉例來說，某公司在91年度購入製程所需機具，符合申請資產重估條件，據財政部公告倍數表，物價倍數為1.2596倍，至去年度帳面價值為100萬元，乘以物價倍數後，重估價值為125.96萬元，每年可列的折舊費用就會提高，具減稅效果。

財政部統計，去年2月共十案申請，件數雖不多，但近年物價上漲有感，財政部近期就收到不少營利事業詢問資產重估相關問題，特別提醒留意相關時程。

賦稅署副署長倪麗心表示，營利事業申請資產重估期間為今年2月1日至2月29日，可檢具資產重估價申請書，敘明設立日期、會計年度起訖日期及曾否辦理資產重估價，向所在地國稅局申請。

倪麗心表示，除特殊情形外，受理國稅局應在收到申請書日起一個月內，核定可否辦理，營利事業並應在接到核准辦理重估通知書日起60日內，填具資產重估價申報書、重估資產總表及明細表、重估前後比較資產負債表，向國稅局辦理重估價申報。

倪麗心補充，原本資產重估的物價倍數是參考躉售物價指數，但由於主計總處自去年元月起停編躉售物價指數，並從2021年起編列生產者物價指數，行政院修正資產重估辦法，也配合改以生產者物價指數為準。

另外修正辦法也放寬規定，營利事業折舊足額且繼續使用的資產，其殘值仍可適用資產重估。

物價 財政部 國稅局

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