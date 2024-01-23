資誠租稅個案競賽邁入第10年 兩岸12隊同台較勁

資誠教育基金會與台北大學共同舉辦的「2024資誠國際租稅盃個案分析競賽」決賽20日登場，今年已邁入第十屆，這次決賽隊伍包括7隊台灣隊伍及5隊中國大陸隊伍，同台較勁與交流。

這次競賽過程包括三個小時的「案例分析討論與答題簡報準備」，另進行10分鐘的簡報及接受8分鐘的評審團詢問。在激烈競爭下，台灣參賽隊伍由政治大學、台北大學、輔仁大學與台北商業大學7隊進入決賽。至於中國大陸隊伍，經過初賽洗禮後，最終進入決賽的5隊包含華中科技大學、上海財經大學、湖南大學、廈門大學以及中南財經政法大學。

至於評審團來自產官學各界的國際租稅專家，包括財政部賦稅署署長宋秀玲、財政部北區國稅局副局長林燕瑜、中華財政學會理事長暨中國文化大學會計系兼任教授徐偉初、政治大學會計系教授陳明進、緯創資通股份有限公司全球稅務服務與遵循管理處處長謝筱嵐、研華股份有限公司總經理陳清熙、資誠聯合會計師事務所國際稅務服務會計師曾博昇與會計師范香琴。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，資誠主辦本活動已進入第十個年頭，多年來不間斷的投入與推動這個案例競賽活動。希望藉由這樣活動，讓學生不僅僅只靠自己看書來進修，還能親自參與實際案例的分析，相信能提高大家的學習效果。

資誠聯合會計師事務所國際稅務服務會計師曾博昇表示，在全球貿易戰與區域性租稅合作或競爭的環境下，本次命題希望能讓同學們了解供應鏈重新布局及透過對外併購加速實現布局目標的過程中，跨國企業如何思考國際租稅議題。

台北大學公共事務學院院長張文俊表示，資誠教育基金會與臺北大學共同舉辦國際租稅盃個案分析競賽已經進入第十年，這對學校的財稅教育產生正面的影響，也推動學生積極投入實際案例的學習熱潮。案例學習的過程中團隊合作腦力激盪，能培養學生問題解決的能力，這將是未來學習的趨勢。

財政部賦稅署署長宋秀玲與北區國稅局副局長林燕瑜共同鼓勵同學多參加此類的稅務案例分析競賽活動，學習把課堂中學到的知識有效地應用在實際的個案中，財政部本年度也將規劃舉辦類似的競賽，以提升校園租稅教育，鼓勵同學把握機會同樣踴躍組隊報名。稅務專業中最有挑戰性的就屬國際租稅案例，為了要解析此類案例，要具有國內稅底子，也要熟悉各國稅制，最後還必須具備國際稅制改革的眼界，值得同學投入此領域長期學習。