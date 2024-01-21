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春節出國玩注意 當心欠稅未繳被限制出境

經濟日報／ 記者苗珮瑩／即時報導
春節期間計畫赴海外旅遊的民眾要注意了，出門前要務必先盤點自身是否有欠稅情形，若因積欠稅款被限制出境，行前必須先繳清欠稅或提供相當擔保，才能解除出境限制，否則恐因積欠稅款無法順利成行，導致出國旅遊計畫泡湯。聯合報系資料照
春節期間計畫赴海外旅遊的民眾要注意了，出門前要務必先盤點自身是否有欠稅情形，若因積欠稅款被限制出境，行前必須先繳清欠稅或提供相當擔保，才能解除出境限制，否則恐因積欠稅款無法順利成行，導致出國旅遊計畫泡湯。聯合報系資料照

春節期間計畫赴海外旅遊的民眾要注意了，出門前要務必先盤點自身是否有欠稅情形，若因積欠稅款被限制出境，行前必須先繳清欠稅或提供相當擔保，才能解除出境限制，否則恐因積欠稅款無法順利成行，導致出國旅遊計畫泡湯。

財政部南區國稅局表示，根據稅捐稽徵法第24條第3項規定，個人欠繳已確定稅捐在新台幣100萬元以上，營利事業在200萬元以上，或在行政救濟程序終結前，個人欠稅在150萬元以上，營利事業在300萬元以上，經稅捐稽徵機關依規定審酌符合限制出境條件者，即報由財政部函請內政部移民署限制該個人或營利事業負責人出境。

國稅局提醒民眾，納稅義務人經限制出境後，最快能解除出境限制的方法，就是繳清全部欠稅或提供全額擔保。若僅繳納部分稅捐或向行政執行分署辦理分期繳納，在稅捐未全部繳清前，還是無法解除出境限制。因此，若有欠稅請儘速繳清或辦妥足額擔保手續，再準備出遊事宜，以免無法出境致行程受阻，破壞出國度假的好興致。

稅款 財政部 國稅局

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