重機族注意 繳燃料稅也須繳納牌照稅

近年越來越多民眾購買重型機車騎乘兜風，但重型機車是否需繳納使用牌照稅，許多民眾不甚清楚，稅務機關表示，重型機車除繳燃料稅，也須繳納牌照稅，但完全以電能為動力之機車，免徵牌照稅至明年12月31日止。

台中市政府地方稅務局表示，需繳納使用牌照稅之「重型機車」係指汽缸總排氣量151cc以上之機車，而150cc以下機車車主無需繳納使用牌照稅，僅需繳納燃料使用費。另外完全以電能為動力之機車，免徵使用牌照稅至明年12月31日止。

稅務局說明，重型機車之所有人至監理機關辦理重領牌照、過戶或其他異動時，需先繳清本年度及以前年度所積欠的使用牌照稅、燃料費、違章欠稅及違規罰鍰等，因此辦理相關業務時，記得至各監理站駐站之稅務局服務櫃台，開立使用牌照稅及違章欠稅繳款書並先行繳納。原則上買機車、賣機車申領牌照及過戶、報廢、註銷等手續跟汽車相同。

至於重機的使用牌照稅金額，其中151至250cc全年為新台幣800元、251至500cc為1620元，1801cc以上達11,230元。