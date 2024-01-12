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房價大漲！2023年房地合一稅395億創新高 台中市7連霸

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據最新房地合一稅收統計，2023年全年個人房地合一稅收395.3億元，年增3.4％，稅收再創歷史新高，反映過去一段時間房價、地價大漲，短期交易帶動稅收成長，而主要都會區之中，又以台中市稅收78.7億元居冠，蟬聯個人房地合一稅收王，同時也是7連霸。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收增加關鍵包括2016年以來房地產的價格大漲，同時每年適用房地合一稅的案件量變多，推估從2016年後買進，每年約30萬棟的移轉量，則2016後到現在已經累計有240萬戶，出售時可能會面臨房地合一稅，且未來適用房地合一稅的只會越來越多，且預售換約也納入房地合一稅收範圍，因此出現即使移轉棟數衰退，但房地合一稅收卻創新高的現象。

根據財政部統計資料庫資料顯示，個人房地合一稅年年攀升，2018年僅27.9億元，2021攀升到245.7億元，2022年更一舉衝高到382億元，2023年則寫下歷史新高的395.3億元，反映適用房地合一的件數越來越多，同時房價大漲也帶動稅收增加。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

以區域來看，台中市雖然不是交易量最大的區域，不過卻是稅收最高的區域，已經連續7年都是房地合一稅收王，去年個人房地合一稅收飆高到78.7億元，已經接近全國2成的占比，主要因為台中地區房價漲幅超越雙北，同時也是交易量活絡的區域，同時推案量也大，預售換約也要繳交房地合一稅，因此房地合一稅收居高不下。

第二名則是交易量最大的新北市，去年個人房地合一稅收65.5億元，第三名是高雄市的50.3億元，前三名分別都是北中南重要的都會區，稅收最少的是台南市的33.7億元，房價最高的台北市稅收43.4億元。

曾敬德表示，近年房價大幅上漲，出售時容易有高額的房地合一稅，屋主應該提前做好節稅規劃，要符合相關規定，另外，國稅局也發現有個案虛灌裝潢費用方式逃漏稅，民眾也要保留好相關單據、裝修契約、金流等資料，合法節稅。

房地合一稅 房價

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