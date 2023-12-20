囤房稅2.0、租金抵稅…民團：遲來的半套居住正義

立法院三讀通過「房屋稅條例」修正草案（俗稱「囤房稅2.0」）及「所得稅法」修正草案（租金支出改列特別扣除額並提高額度）。OURs都市改革組織、崔媽媽、租客聯盟等關鍵倡議團體表示，這個結果可謂是「遲來的半套正義」，修法改革力道還不足，希望下屆國會繼續努力。

「遲來」乃因自二○一六年蔡英文總統選前提出「房市三箭」政見後，在國會過半完全執政的條件下，對「持有稅制改革」與「健全租屋市場」此二關鍵課題，卻始終不願履行政見承諾。直至今年適逢大選，才於最後會期提出修法方案，並壓線三讀。

而所謂「半套」，是指此「囤房稅2.0」與「租金抵稅制度改革」三讀通過，客觀上內容雖較現制為佳，但是只是有限度的改良，未能真正解決問題。如「囤房稅2.0」對空屋釋出效果不佳，甚至可能會造成租金轉嫁等副作用；租金抵稅制度仍需面對租屋黑市等困境，因此只能稱為「半套正義」。

此一修法能否有效遏止炒房，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，由於囤房稅的稅基來自房屋現值，對老宅的影響小，對於持有新屋的囤房大戶來說，影響則最大。

她以北市文山區廿年卅坪大樓為例，以百分之一點二房屋稅約在四千元上下，四倍也僅一萬六千元，且因台灣房屋稅基很低，有些房屋也只會增加幾千元，不會出現囤房稅讓房價下修情況。但如果是同區同類型新屋，房屋稅突破萬元，四倍相對有感，「但仍在可負擔範圍內，不至於造成拋售潮，卻反而容易產生漲租或房價轉嫁效應」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，觀察國內與國外實施囤房稅經驗，沒有任何證據足以佐證囤房稅可以抑制囤房行為或抑制房價，囤房稅2.0三讀顯然不是單純房市政策問題，而是選舉和政治議題。

他說，囤房稅2.0加重對建商成屋餘屋課稅，此舉將進一步把全國建商往預售市場推，建商為了迴避成屋重稅，將窮盡一切可能大推預售屋案、放棄成屋市場；而預售屋價位與風險均較成屋高，對消費者而言更不利，對建商與消費者而言是雙輸。

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