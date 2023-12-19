不只囤房稅！四縣市明年恐稅率、稅基「雙夾擊」

歷經表決戰，立法院今（19）日三讀通過《房屋稅條例》修法（囤房稅2.0），非自住住家稅率區間調升至2%至4.8%，改採全國歸戶、全數累進，將於明年7月上路，約128萬戶囤房族受到影響。

不只是稅率，桃園、宜蘭、澎湖、金門四縣市明年適逢稅基調整年，若都調升新屋房屋標準單價，將面臨稅率、稅率調升「雙夾擊」，四縣市的新屋納稅人在後年5月收到的房屋稅單，將會有感加稅。

財政部評估，整體房屋稅條例修法約影響445萬戶，有些為加稅、有些是減稅。其中因加重囤房稅率而受到衝擊的戶數共128萬戶，估增加稅收55億元；另有約7萬戶是因限制低價房屋免稅而受影響，稅增0.7億元；另有310萬戶是調降單一自住稅率而享受到減稅利益，約減稅23億元。

根據修正條文，納稅人持有非自住住家房屋將採「全國歸戶」，法定稅率從1.5%至3.6%調高至2%至4.8%，地方政府均「應」按全國持有戶數訂定差別稅率，並採「全數累進」課徵。

針對特定房屋，出租且申報租賃所得達租金標準、繼承取得共有住家用特定房屋法定稅率皆1.5%至2.4%；建商待售房屋持有年限在兩年內，法定稅率調整為2%至3.6%。

另外針對全國單一自住（排除豪宅），稅率則從原本1.2%調降至1%，考量城鄉差距及居住習慣差異，豪宅定義則授權地方分別訂定。

財政部官員表示，後續將訂定參考基準等子法，預計明年邀請地方政府討論，聽取各界意見，審慎訂定各項法規，以利新制上路。

根據財政部初步擬定版本，六都非自住住家稅率將至少3.2%起跳，持有七戶以上就會適用最高稅率4.8%；而建商餘屋則是持有五年以上未出售，就必須以4.8%課徵。

商品推薦