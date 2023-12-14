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這3個原因 讓今年房地合一稅收有望挑戰400億新高

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
根據財政部統計，今年11月個人房地合一稅收金額為42億元，年增率高達34%，統計前11月個人房地合一稅收已達348億元。示意圖／聯合報系資料照片
根據財政部統計，今年11月個人房地合一稅收金額為42億元，年增率高達34%，統計前11月個人房地合一稅收已達348億元。示意圖／聯合報系資料照片

根據財政部統計，今年11月個人房地合一稅收金額為42億元，年增率高達34%，統計前11月個人房地合一稅收已達348億元，有機會超過去年的382億元，再創歷史新高。

信義房屋專案經理曾敬德表示，房地合一稅收增加主要有三個因素，第一，2016年後買進的房屋數量愈來愈多，日後出售時可能遇到房地合一稅的案件數也隨之增加，第二，2016年後買進的不動產價格大幅升值，第三則是房地合一稅2.0拉長短期稅率期間。

這幾項因素都導致房地合一稅收愈來愈多，但同時間市場交易的移轉棟數卻呈現衰退的分化走勢。

統計前11月的房地合一稅收，今年稅收已達348億元，年增6%，稅收王仍是台中市的69.9億元，年增6.8%；增幅超過10%都是北台灣地區，包括新北市今年前11月稅收56.5億元，年增幅度高達17.6%，台北市稅收37.6億元，年增12.9%，桃園市則是稅收41.6億元，年增16.9%；南台灣的台南與高雄則大致於去年同期持平，新竹縣市則是前11月衰退12%與9%。

曾敬德指出，長期持有通常稅最重的是土增稅，但持有7年內就出售的稅最重的就是房地合一稅，房價漲愈多、房地合一稅愈多，建議民眾多利用重購退稅等方式節稅，國稅局也逐漸掌握民眾利用不法的方式避稅，包括虛灌裝修費用等，建議民眾如果有裝修，都要留好包括裝修前後照片、裝修的合約書，裝修費用的收據與匯款單據等證明。

房地合一稅 財政部

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