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遺產稅六項扣除額明年調高12％ 免稅額維持不變

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遺產稅六項扣除額明年調高12％ 免稅額維持不變

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
物價上漲，明年遺產稅六大扣除額及不計入遺產總額的金額都將隨物價上漲調高。本報資料照片
物價上漲，明年遺產稅六大扣除額及不計入遺產總額的金額都將隨物價上漲調高。本報資料照片

物價上漲，累計漲幅達調整門檻，明年遺產稅六大扣除額及不計入遺產總額的金額都將隨物價漲幅12.17％調高，其中，配偶扣除額提高至553萬元，直系血親卑親屬扣除額調高至56萬元，父母扣除額調高至138萬元，遺產稅扣除額前次調整為10年前。

根據遺贈稅法規定，遺贈稅各項金額，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整之指數累計上漲達10％以上時，自次年起按上漲程度調高。財政部會在今年底前公告113年發生的繼承或贈與案件，適用遺產稅、贈與稅的免稅額、課稅級距、不計入遺產總額及各項扣除額金額。

根據遺贈稅法估算，113年遺產稅的免稅額1333萬元維持不變，課稅級距也不做調整；不計入遺產總額的金額、6項扣除額則會調整。

6項扣除額上次調整為103年，CPI累計上漲幅度已達12.17％，依此漲幅初估113年適用的遺產稅扣除額也跟進調高，配偶扣除額從493萬元調高至553萬元，增加60萬元；直系血親卑親屬扣除額從每人50萬元，調高至56萬元；父母扣除額從每人123萬元調高至138萬元；重度以上身心障礙特別扣除額從每人618萬元調高至693萬元；受被繼承人扶養的兄弟姊妹、祖父母扣除額從每人50萬元，調高至56萬元；喪葬費用扣除額從123萬元提高至138萬元。

不計入遺產總額之金額，被繼承人日常生活必須之器具及用具，從89萬元以下部分，調高至100萬元以下部分；被繼承人職業上之工具，從50萬元以下部分，調整為56萬以下部分。

舉例被繼承人有配偶、子女2人、受扶養妹妹1人，繼承人申報遺產稅時，免稅額1333萬元，配偶扣除額553萬元、子女扣除額112萬元、受扶養扣除額56萬元，被繼承人遺產總額2054元以下就不會被課到遺產稅。

遺產稅 免稅額 消費者物價指數

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