遺產稅六項扣除額明年調高12％ 免稅額維持不變

物價上漲，累計漲幅達調整門檻，明年遺產稅六大扣除額及不計入遺產總額的金額都將隨物價漲幅12.17％調高，其中，配偶扣除額提高至553萬元，直系血親卑親屬扣除額調高至56萬元，父母扣除額調高至138萬元，遺產稅扣除額前次調整為10年前。

根據遺贈稅法規定，遺贈稅各項金額，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整之指數累計上漲達10％以上時，自次年起按上漲程度調高。財政部會在今年底前公告113年發生的繼承或贈與案件，適用遺產稅、贈與稅的免稅額、課稅級距、不計入遺產總額及各項扣除額金額。

根據遺贈稅法估算，113年遺產稅的免稅額1333萬元維持不變，課稅級距也不做調整；不計入遺產總額的金額、6項扣除額則會調整。

6項扣除額上次調整為103年，CPI累計上漲幅度已達12.17％，依此漲幅初估113年適用的遺產稅扣除額也跟進調高，配偶扣除額從493萬元調高至553萬元，增加60萬元；直系血親卑親屬扣除額從每人50萬元，調高至56萬元；父母扣除額從每人123萬元調高至138萬元；重度以上身心障礙特別扣除額從每人618萬元調高至693萬元；受被繼承人扶養的兄弟姊妹、祖父母扣除額從每人50萬元，調高至56萬元；喪葬費用扣除額從123萬元提高至138萬元。

不計入遺產總額之金額，被繼承人日常生活必須之器具及用具，從89萬元以下部分，調高至100萬元以下部分；被繼承人職業上之工具，從50萬元以下部分，調整為56萬以下部分。

舉例被繼承人有配偶、子女2人、受扶養妹妹1人，繼承人申報遺產稅時，免稅額1333萬元，配偶扣除額553萬元、子女扣除額112萬元、受扶養扣除額56萬元，被繼承人遺產總額2054元以下就不會被課到遺產稅。

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