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三區國稅局長交接 莊翠雲：期許以創新思維為民服務

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部舉行三區國稅局交接典禮，財政部長莊翠雲（左4）、賦稅署長宋秀玲（左3）與五區國稅局長合照。左起：中區國稅局長樓美鐘、台北國稅局長吳蓮英，右起高雄國稅局長陳柏誠、南區國稅局長李雅晶、北區國稅局長李怡慧。記者翁至威／攝影
財政部舉行三區國稅局交接典禮，財政部長莊翠雲（左4）、賦稅署長宋秀玲（左3）與五區國稅局長合照。左起：中區國稅局長樓美鐘、台北國稅局長吳蓮英，右起高雄國稅局長陳柏誠、南區國稅局長李雅晶、北區國稅局長李怡慧。記者翁至威／攝影

財政部今（17）日舉行三位國稅局長交接典禮，財政部長莊翠雲表示，三位新局長接下重擔，期許能傳承歷任局長奠定的良好基礎，同時兼具創新思維與作法，與時俱進、為民服務。

前南區國稅局長盧貞秀、北區國稅局長蔡碧珍皆屆齡退休，新一波國稅局人事今日交接，北區國稅局長交棒給李怡慧，南區國稅局長由李雅晶升任，高雄國稅局長則由陳柏誠轉任。

莊翠雲今日出席交接典禮，感謝蔡碧珍在賦稅體系服務40多年，兢兢業業、勤懇奉獻，祝福她展開黃金第二人生。

莊翠雲感謝三位新局長承擔重任，也寄予厚望，國稅局是第一線為民服務的機關，希望在歷任局長奠定的良好基礎下傳承下去，同時要有創新思維及做法，與時俱進。

蔡碧珍表示，一開始進到稅務界，對她而言是完全陌生的領域，所幸在長官指導、包容及信任下，逐漸累積稅務專業，後來分別到南區、中區、高雄、北區國稅局，有非常溫暖且專業的團隊，使自己收穫良多，如今屆齡退休，轉換生活重心，恭喜三位老同事、好朋友接下重擔。

李怡慧表示，北區國稅局幅員廣大，服務的人口、工商家數都是五局之冠，過去已奠定堅實基礎，接棒職掌北區國稅局其實是誠惶誠恐，未來將秉持專業服務、同理心協助民眾，持續推動暖心報稅，營造優質、貼心、溫暖的納稅環境。

陳柏誠從台南市財政稅務局長回到財政部大家庭，他感謝部長讓他接下重擔，能與大家一起努力為民服務、籌措建設財源如此非凡的工作，他也感謝台南市長黃偉哲支持，過去幾年在市長帶領下，發揮中央、地方合作夥伴關係。稅務服務強調細心、剛柔並濟，未來期待能精進創新稅務技巧，提供精準服務。

李雅晶表示，南區國稅局小而美，轄區涵蓋科學園區、農業縣市、原鄉及離島，上任後將做三件事，首先是持續提供暖心服務，做好事前溝通及輔導，第二，運用在國財司經歷，推動稅務行政診斷，接軌國際，第三，因應少子化如何簡化稅政，也相當重要。

國稅局

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