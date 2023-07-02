台中新屋房屋稅基 調漲15%

為使房屋稅課徵更合理，台中市政府於今年上半年召開不動產評價委員會重評會議，決議房屋標準單價調漲15％，將適用於今年7月1日以後取得使用執照的新建房屋，預估未來一年約有1.8萬戶新建房屋受到影響。

地方稅務局強調，此次調整，適用於今年7月以後的新建房屋，既有的房屋不受影響。

地方稅務局長沈政安說明，這次標準單價調整後，在六都中排名第四，仍較台北市、新北市及高雄市低。

此外，因應人口高齡化及建築高樓層化，電梯已屬生活必需設施，因此配合此次標準單價調整，取消電梯加價課稅。

沈政安表示，依據房屋稅條例規定，房屋標準價格每三年重行評定一次，不動產評價委員會考量近年房屋建築成本大幅上漲，及參考營造工程物價指數變動情形，比較其他縣市房屋稅基調整現況，在兼顧民眾租稅負擔下，決議將房屋標準單價適度調升。

此外，中市七期重劃區周邊公共建設與設施密集，商業發展迅速，為台中市近年來房屋成交價格與土地公告現值漲幅最大地區。

不動產評價委員會經審慎評估，酌予調整西屯區台灣大道3段（惠中路1段東、西側）等19條路段地段率，調幅為10％至40％，預估影響戶數5,800戶，將反映於113年5月開徵的房屋稅。