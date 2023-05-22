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CPI漲幅逾3％ 後年將減稅

聯合報／ 記者翁至威／台北報導
今年的消費者物價指數累計漲幅可望達到所得稅法規定的調整門檻，免稅額等將調高，民眾後年報稅可適用。本報資料照片
今年的消費者物價指數累計漲幅可望達到所得稅法規定的調整門檻，免稅額等將調高，民眾後年報稅可適用。本報資料照片

蔡英文總統在五二○談話提到將持續加薪、減稅。由於所得稅法訂定因應消費者物價指數（ＣＰＩ）的調整機制，截至四月的ＣＰＩ較前次調整累計漲幅達百分之四點七，超過百分之三的調整門檻，預估明年度綜所稅免稅額等調升機率極高，民眾後年五月報稅時可望少繳一點稅。

蔡總統在執政七周年記者會指出，正值五月報稅季，今年申報去年綜所稅時，免稅額、標準扣除額等額度皆調升，未來在財政穩健前提下，會持續朝加薪、減稅、增福利方向努力。

財政部指出，所得稅法規定，若當年度ＣＰＩ較前一次調整時，累計漲幅達到百分之三，將依據漲幅調升下一年度的免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額等額度。

簡言之，今年ＣＰＩ累計漲幅若達標，明（二○二四）年綜所稅免稅額等額度將調升，後（二○二五）年報稅即可適用。

今年ＣＰＩ漲幅是否達標，要看去年十一月至今年十月的ＣＰＩ平均數，與前次調整（二○二二年）相比。財政部每年會在年底前公布隔年適用的免稅額等額度。

根據主計總處最新統計，去年十一月至今年四月的半年期間，ＣＰＩ較最近一次免稅額調整時累計漲幅達百分之四點七，雖然下半年物價漲幅可望趨緩，但目前看來很可能達到調整門檻，明年適用、後年報稅的免稅額及相關扣除額可望調高。

財政部官員說，調整與否、調整幅度要等到年底才會明朗，須依據主計總處提供的數字進行精算，賦稅署會在年底前公告。

財政部最近一次調整綜所稅免稅額是在二○二二年，當時ＣＰＩ漲幅達到調整標準，免稅額、標扣額、薪資所得特扣額分別調高到九點二萬元、十二點四萬元、廿點七萬元，預料多數民眾這個月報稅可因此受惠。

而今年的免稅額，則因為去年ＣＰＩ累計漲幅百分之二點九，尚未到達百分之三的調整門檻，明年五月報稅時，免稅額及相關扣除額維持不變。

免稅額 報稅 財政部

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