太子建設今簽約台中市大里BOT案 預計投資額5.62億元

統一集團太子建設（2511）9日簽約台中市大里區市七及廣二用地合併開發興建營運移轉BOT案，並由由台中市經濟發展局長張峯源代表市府簽約，太子建設表示，該案預計投資金額達5.62億元以上，將引進健康輕食、流行時尚、居家生活、主題餐廳及統一超商旗下零售品牌等，預計2028年完工。

該案興建期5年，營運期45年。太子建設指出，看好大里區發展可期，藉由三好一公道的穩健營造及建築實力投資以「大里之森」為商場建築設計理念，規劃興建地下3層至地上5層「太子置地廣場-大里館」，預計投資額逾5.62億元，並會與品牌集團優勢結合。

廣二用地依「臺中美樂地計畫」之人本無障礙環境為設計主軸，打造共融遊戲場(遊具及攀爬設施)，除滿足地方民眾一次性消費，更因應人口密集及消費所需停車格位，規劃地下停車場，紓解停車需求。

台中經發局指出，該案特許期50年，市府可收取土地租金約5,270萬元，房屋稅、營業稅及營所稅約3.06億元；權利金含開發權利金200萬元、定額權利金2,000萬元及營運權利金約3.06億元，承諾提供臺中市民200個以上就業機會，為企業投資臺中創造新典範。

另有不定期舉辦校園徵才、小農及青年文創市集與環保市集等在地化公益活動，帶動臺中市整體經濟發展，也為大里區帶來不一樣的經營型態與創新。

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