快訊

再生醫療是什麼？雙法草案初審通過 三大爭議一次看

太子建設今簽約台中市大里BOT案 預計投資額5.62億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台中市經濟發展局長張峯源（左）與太子大里杙實業股份有限公司董事長林宏俊（右）今日完成簽約。圖／太子建設提供
台中市經濟發展局長張峯源（左）與太子大里杙實業股份有限公司董事長林宏俊（右）今日完成簽約。圖／太子建設提供

統一集團太子建設（2511）9日簽約台中市大里區市七及廣二用地合併開發興建營運移轉BOT案，並由由台中市經濟發展局長張峯源代表市府簽約，太子建設表示，該案預計投資金額達5.62億元以上，將引進健康輕食、流行時尚、居家生活、主題餐廳及統一超商旗下零售品牌等，預計2028年完工。

該案興建期5年，營運期45年。太子建設指出，看好大里區發展可期，藉由三好一公道的穩健營造及建築實力投資以「大里之森」為商場建築設計理念，規劃興建地下3層至地上5層「太子置地廣場-大里館」，預計投資額逾5.62億元，並會與品牌集團優勢結合。

廣二用地依「臺中美樂地計畫」之人本無障礙環境為設計主軸，打造共融遊戲場(遊具及攀爬設施)，除滿足地方民眾一次性消費，更因應人口密集及消費所需停車格位，規劃地下停車場，紓解停車需求。

台中經發局指出，該案特許期50年，市府可收取土地租金約5,270萬元，房屋稅、營業稅及營所稅約3.06億元；權利金含開發權利金200萬元、定額權利金2,000萬元及營運權利金約3.06億元，承諾提供臺中市民200個以上就業機會，為企業投資臺中創造新典範。

另有不定期舉辦校園徵才、小農及青年文創市集與環保市集等在地化公益活動，帶動臺中市整體經濟發展，也為大里區帶來不一樣的經營型態與創新。

台中市 太子建設

延伸閱讀

板橋黃石市場BOT改建4.6億 年底完工…僅5分之1攤願搬回

長虹、華固、太子 Q2迎佳績

台中會展中心西側館設定地上權70年 市政會議通過

震災、虐童讓善款少了 台中產業界和市府舉辦慈善音樂會募款

相關新聞

緯創、緯穎投入逾20億元取得內湖土地地上權 打造集團AI重鎮

代工大廠緯創（3231）9日公告，斥8.56億元權利金，取得台北市內湖區潭美段60年地上權（基地一）標案，為緯創位於內湖...

矽格聯測出手 砸16.8億標下力森諾科竹科廠房

第一太平戴維斯受台灣力森諾科科技委託辦理新竹科學園區科技廠房9日公開標售案，最後矽格聯測以16.8億元標下新竹市東區科技...

太子建設今簽約台中市大里BOT案 預計投資額5.62億元

統一集團太子建設（2511）9日簽約台中市大里區市七及廣二用地合併開發興建營運移轉BOT案，並由由台中市經濟發展局長張峯...

華新科收購日本雙信電機 期間延長至6月6日

被動元件大廠華新科（2492）9日代子公司釜屋電機株式會社公告，公開收購日本上市公司雙信電機株式會社，因主管機關仍在審查...

遭控第一果菜市場、柯文哲官商勾結 中工喊告：不實指控嚴重傷害商譽

針對國民黨台北市議員鍾小平9日至地檢署按鈴控告「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」威京集團主席沈慶京與前台北市長柯文哲官...

永齡基金會夢想計畫 支持無障礙手搖車隊挑戰美國極限之旅

鴻海（2317）創辦人郭台銘成立的永齡基金會9日表示，社團法人生命勵樂活輔健會16位身心障礙勇士，前進美國加州挑戰無障礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。