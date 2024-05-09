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華新科收購日本雙信電機 期間延長至6月6日

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件大廠華新科（2492）9日代子公司釜屋電機株式會社公告，公開收購日本上市公司雙信電機株式會社，因主管機關仍在審查程序中，公開收購期間延長至6月6日。

華新科為加強集團內的資源整合及決策效率，原定自3月26日起至5月9日止，透過持股 100% 子公司釜屋電機公開收購雙信電機流通在外普通股，但由於主管機關仍在審查程序中，故延長公開收購期間。

上市公司 日本 華新科

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