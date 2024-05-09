電商、AI伺服器需求急升 長榮航：空運市場超旺

AI、電商出貨旺，空運爆缺艙。長榮航（2618）總經理孫嘉明昨（8）表示，受惠於跨境電商、AI伺服器需求急速增加，5月航空貨運市場超旺，艙位緊缺甚至出現「惜售」現象；還引發客戶搶艙效應，搶不到的就喊包艙、包機、簽長約。

新北市政府新聞局昨（8）日舉辦「2024新北天際影展記者會」，長榮航總經理孫嘉明會後受訪時指出，5月的航空貨運需求比預期熱絡，其中有大半的原因是因為AI，5月是傳統淡月還有很多客戶來搶艙位，是疫後首見。

針對航空貨運的內容變化分析，孫嘉明指出，今年以來航空貨運來自電商、AI伺服器，還有汽車零組件需求都相當暢旺，今年貨運需求比原預期好；是整個市場都好，推估各家航空4月貨運收入高於3月，5月又會比4月好，根據過去的經驗，通常下半年航空貨運又比上半年旺，而今年上半年淡季不淡，下半年旺季可期。

今年以來許多電商及需求量大的客戶，就一直反映要跟航空公司簽整年合約，來降低搶艙位的壓力，長約雖然會保證量的增長，然而價格固定，對於航空公司目前供給都不夠情況下，會陷入價格不划算的問題，孫嘉明坦言，目前要拿出艙位給客戶來簽年約及半年約，確實很難。

長榮航在4月8日交了一架新貨機，供給部分已經增加，還是不夠支持市場突然出現龐大需求；接著只能等待2025年起陸續執行三架波音777-300ER客機改貨機工程開始交機。

此外，在客運部分，因為多家航空公司陸續增加航點，是否有在北美線感受到殺價，孫嘉明表示，今年因為成本墊高，所以很難有殺價的情況發生，「油錢都不夠的話，何必飛」，明年機票價格則要看油價，畢竟有兩場戰爭，導致油價還是在平均高點，明年戰爭如果能結束、油價成本下滑，票價就可以反映一些。

針對客運市場的機票價格，華航也認為，不管是人力、油料等各種成本都在漲，航空票價沒有走低的理由；雖然北美線各家都恢復班次，價格會變動大，低票價回不去，雖然有些業者會推出一些優惠票，仔細分析都是宣傳效果，用一些低票價來吸引一些平日需求較差的航班。

孫嘉明也進一步表示，針對第2、3季機票訂位狀況，訂位狀況都不錯，看起來都還是較去年成長，第1季營收就成長17%，第2季還是向上攀升，但由於5月中旬以後，北美和歐洲的航線都恢復到和現在相同水準，因此會影響成長率表現，成長幅度不會那麼高。

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