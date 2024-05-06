雲品將活化台東日式建築群與機關車庫 展現多元風情與文化脈絡

雲品國際多角化營運，首次參加政府標租案，於去年12月參與台東縣政府公開招租的「臺東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」管理標租案，經過決標與議約程序，本月與台東縣政府文化處與交通及觀光發展處，分別簽署標租管理營運合約。

雲品國際總經理丁原偉表示，看好台灣觀光發展，將投入臺東縣政府公開招租的二處案場「臺東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」的營運，並以母集團等關係企業資源將台北、烏來、礁溪、漢本、DAKA、花蓮米崙、台東紅葉谷等據點，將這些點以Vantel露營車、鐵道、航空，串連變成線，再把線圍成面，促成北宜花東的深度旅遊，迎接未來國際觀光客及喜歡深度旅遊的國旅客人。

營運正式擴大事業版圖至公標案範圍，以集團的角度用點、線、面三維度串連台北、宜蘭、花蓮、台東據點，用文化創意、永續循環、尊重在地等三大角度規劃園區營運、餐飲管理與招商規劃，瞄準國際觀光客與國旅客群，體驗更深入的台東在地旅遊。

「臺東市北町日式建築宿舍群」將規劃出高端旅宿與餐廳，位於鄰近鐵花村音樂聚落的「機關車庫」則將發展餐飲服務事業，亦串連在地創生業者，一起深化發展臺東的觀光發展，也能夠為雲品帶來更豐富多角化營運的成果，更讓雲品在館外新增第13處與第14處的經營據點。

位於台東女中對面的「臺東市北町日式建築宿舍群」(原臺東市民權里日式建築宿舍群)，建於1940年日治時期(昭和15年)左右，2007年公告登錄成為歷史建築，是全臺少數保留完整的日式建築宿舍群，也是日治末期臺東街都市規劃的重要空間脈絡。經歷日治時期、戰爭、光復後國民政府時期不同文化轉變，闡述了日治時期臺東政治行政、文教中心，並見證臺東發展與街區變遷，是非常具有歷史文化脈絡且深具發展文化觀光潛力的街廓景點與園區，在2017年獲得文化部再造歷史現場補助計畫，耗資2億修復10棟13戶，並於2020年完工，成為臺灣目前保留完整的日本官員宿舍之一，雲品將透過包裝與重新定位規劃，提供全新且獨特旅宿與餐飲服務，預計今年底開始試營運。

台東「機關車庫」則是由台東拓植會社於日治時代建置，是東台灣三大機關車庫 （花蓮、玉里、臺東）中，碩果僅存的木構造機關車庫，修復無數台火車，民國90年臺東舊站廢站後被登錄為歷史建築，臺東縣政府歷時5年進行歷史考察與研究，於2021年斥資1千4百餘萬元修繕經費展開修繕工程，現透過公開招租方式委外經營，雲品亦規劃於今年底試營運，提供餐飲服務給在居民與到訪臺東的旅客。雲品國際期待未來經能夠呈現出日式建築群與機關車庫的歷史脈絡，也透過雲品的集團優勢，展現出臺東多元族群的風情，活化臺東舊站、舊街區空間的全新生命力。

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