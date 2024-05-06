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東元24日改選董事 邱純枝：有信心公司派席次過半

中央社／ 台北6日電
董事長邱純枝。中央社
董事長邱純枝。中央社

機電大廠東元將於24日舉行股東會，改選7席董事和4席獨立董事，董事長邱純枝接受中央社記者獨家採訪表示，公司派與非公司派兩邊實力有很大的落差，她有信心公司派在這次董事改選席次可以過半，「過半完全不是問題」。

公司派和非公司派從4月下旬開始向股東徵求委託書，其中公司派東元會長黃茂雄聯合大股東寶佳集團和華新麗華，共同委任券商對外徵求。

邱純枝表示，這次會長黃茂雄聯合大股東寶佳和華新麗華，共同對外徵求股東委託書，讓投資人清楚了解大股東團結一致、支持公司的立場。

此次公司派足額提名7席董事和4席獨立董事候選名單，其中包括將於18日辭職生效的台灣金控董事長沈榮津、以及即將辭任的中信商業銀行董事長利明献在內。

談到與沈榮津和利明献之間的互動，邱純枝首次吐露，她與沈榮津和利明献持續保持聯繫，「彼此都談過、了解，具有共識」。邱純枝也透露，黃茂雄在其中扮演穿針引線、介紹溝通的關鍵角色。

邱純枝表示，東元很多能源事業的發展，在沈榮津主導政策擔任行政院副院長任內逐一實現，東元未來發展，將借重沈榮津在產業結盟和政府政策溝通等深厚經驗。她相信東元在北美市場帶領亞洲供應鏈布局當地綠能出海口商機，沈榮津可扮演重要角色。

談到利明献，邱純枝指出，利明献長期在金融業經驗豐富，金融業屬於高度管制的行業，在金融管理制度等層面，利明献相當熟稔，可做為東元經營方向的參考。

記者提問是否有意連任董事長一職，邱純枝笑說，「還是順其自然」，她說，自己並沒有特別的想法，「就是做一天和尚、撞一天鐘」，全力以赴把24日股東會辦完，協助改選11席董事，至於新任董事會如何選出董事長，「就看最高當選人啦。」

外界討論若外部人士擔任董事長，如何熟悉東元集團運作，邱純枝指出，東元經營以內部事業群分工為基礎，未來3年的短期變化，不影響東元的發展方向，她形容，「船長換了，航空母艦也不會很快轉向，續航下去」。

根據東元2023年第4季財報和年報資料，大股東寶佳資產管理對東元持股比重約17.45%，華新麗華持股比重10.8%，寶佳關係企業嘉源投資持股占比5.29%，合遠國際投資占比2.36%，菱光科技持股約2.87%，東光投資占比約1.5%。

東元 股東會

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