雙B豪華電動車新一輪對決 賓士「超級車款」Q3登場

豪華電動車大戰升溫，雙B進入新一輪對決，其中兩款「超級車款」：賓士G系列（G Car）越野車、頂級轎車邁巴赫（Maybach），最快今年第3季將有電動車加入戰局，在先期訂單湧入下，預期將擴大豪華電動車戰局。

業內人士透露，台灣賓士今年度、本季起該品牌電動車占本地營收比重將拉升至兩成，預期有翻倍成長動能。其中，持續累積且今年擴大消化的電動車訂單是關鍵之一，整體規模至少拚衝破百億元大關。

據悉，目前BMW電動車占該品牌在台銷售比重已達三成，賓士正積極追趕，今年銷售動能不會輸給BMW，也顯示雙方在電動車領域的戰火有升溫態勢。

各品牌電動車4月交車數 圖／經濟日報提供

據業內人士透露，台灣賓士今年接單暢旺，年度電動車占營收比重有望衝破兩成、納智捷n7電動車4月掛牌1,055輛，成為4月電動車銷售冠軍，宣示未來n7單月交車台數約在1,500輛上下，勢必成為電動車最大的供應來源。在此同時，BMW 4月電動車交車台數335輛居次，賓士也來到200輛，Volvo 95輛，大體而言，除了納智捷之外，電動車仍然是以豪華車品牌為主力。

豪華車品牌對電動車供應持續增加，以賓士為例，加上下半年將推出的大G與邁巴赫的純電車款，今年總計賓士在台灣市場將有八款純電車款，雖然全球電動車市場雖有放緩的趨勢，但台灣市場的電動車滲透力道不減，將會以完整而具競爭力的產品陣容提供消費者選擇，目標在2024年底將純電車款銷售占比提高至15%。以賓士去年年販近2.5萬輛為例，15%的電車比率，全年的電動車掛牌數可望達到3,750輛，規模相當可觀。

BMW去年電動車領牌數約占全品牌的三成，總代理汎德汽車就指出，近期開始大量交車的iX1全年千餘台的配額已經完售，全品牌有多款的純電車，目前汎德（2247）的電動車交車台數約占全品牌的三成，但電動車的實際接單已經超過全品牌的四成，接近五成，主要還是因為新車的供應跟不上客戶的訂單需求。

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