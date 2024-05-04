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中央編列60億元興建 台中會展中心蓋新館
台中水湳國際會展中心西側展館由台中市政府出地、經濟部出資興建，行政院副院長鄭文燦昨（3）日至台中視察預定地後宣布，中央全額編列60.31億元經費拍板定案，後續由市府啟動相關作業，預計工期約七年。
台中會展中心分為東、西兩側展館，東館由台中市政府自籌88億元興建，分為展覽館、會議中心兩部分，可容納2,360個攤位，預計2025年底前可完工營運。
西館由經濟部國貿署出資、市府出地，並委託市府與建，預計規劃2,100個攤位，完工後東、西兩館展覽攤位一舉擴大至4,460個攤位，將躍升為全台最大會展中心。
台中市副市長黃國榮昨天陪同鄭文燦視察西側展館預定地，他感謝行政院及經濟部的支持，中央與地方合作，讓中部地區產業擁有更完整的行銷平台，可滿足工具機、自行車、汽車零組件、手工具、航太等產業舉辦國際型展會需求。
鄭文燦指出，台中產業界期盼已久的會展中心西側展館，行政院已在今年3月25日核定計畫，感謝台中市政府合作加速此案進度。
鄭文燦表示，台中是中台灣工商活動重心，又是精密機械等產業聚落，大肚山60公里黃金縱谷是智慧機械製造大本營，台灣名列全球第五大工具機出口國、也是第七大工具機製造國，由此可預見台中會展產業極具潛力。
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