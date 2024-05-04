台塑新智能王瑞瑜 要圓國產電池夢

台塑（1301）管理中心常委、台塑新智能董事長王瑞瑜表示，電芯是電池的關鍵核心，地位等同石化業的輕油裂解製程，彰濱電芯廠則是電池國產化最重要的里程碑，「台灣唯有掌握電池新技術與來源，才能站穩腳步」。

王瑞瑜指出，「為了人們擁有更好的生活，也為延續父親王永慶的志業」，台塑企業已累積逾15年鋰電池經驗。彰濱電芯廠即將投產，這不僅象徵台灣電池上、中、下游產業鏈走向垂直整合高效能經營模式，最重要的是電池產業將完整國產化及在地供應，可建構自給自足的低碳能源系統，確保台灣資訊、經濟、國安無虞。

展望未來，全球碳中和趨勢加速推動再生能源發展，但太陽能、風能等綠電受環境影響有間歇性特質，必須搭配儲能系統才能減緩電網衝擊、維持發電穩定，對電池需求將大幅成長，尤其看好磷酸鋰鐵電池。

從電池產業上游的正極材料、銅箔、電解液製造，到電芯製造、電池模組及儲能應用，再到電芯、正極回收等，從「製作」、「回收」到「再利用」，未來都能一條龍在彰濱新能源園區完成，達到循環經濟目標。

此外，在開創新能源上，台塑新智能也與明志科大綠能中心合作研發「全固態電池」的下世代鋰電池技術，今年底前將開始試產。

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