聽新聞
test
0:00 / 0:00

台塑新智能王瑞瑜 要圓國產電池夢

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導
台塑管理中心常委、台塑新智能董事長王瑞瑜。 圖／聯合報系資料照片
台塑管理中心常委、台塑新智能董事長王瑞瑜。 圖／聯合報系資料照片

台塑（1301）管理中心常委、台塑新智能董事長王瑞瑜表示，電芯是電池的關鍵核心，地位等同石化業的輕油裂解製程，彰濱電芯廠則是電池國產化最重要的里程碑，「台灣唯有掌握電池新技術與來源，才能站穩腳步」。

王瑞瑜指出，「為了人們擁有更好的生活，也為延續父親王永慶的志業」，台塑企業已累積逾15年鋰電池經驗。彰濱電芯廠即將投產，這不僅象徵台灣電池上、中、下游產業鏈走向垂直整合高效能經營模式，最重要的是電池產業將完整國產化及在地供應，可建構自給自足的低碳能源系統，確保台灣資訊、經濟、國安無虞。

展望未來，全球碳中和趨勢加速推動再生能源發展，但太陽能、風能等綠電受環境影響有間歇性特質，必須搭配儲能系統才能減緩電網衝擊、維持發電穩定，對電池需求將大幅成長，尤其看好磷酸鋰鐵電池。

從電池產業上游的正極材料、銅箔、電解液製造，到電芯製造、電池模組及儲能應用，再到電芯、正極回收等，從「製作」、「回收」到「再利用」，未來都能一條龍在彰濱新能源園區完成，達到循環經濟目標。

此外，在開創新能源上，台塑新智能也與明志科大綠能中心合作研發「全固態電池」的下世代鋰電池技術，今年底前將開始試產。

台塑 王瑞瑜 電池模組

延伸閱讀

更快速的快充體驗! Polestar展現10分鐘內電量從10到80%

羅文裕4歲兒「誤吞硬幣卡食道」 痛苦哭喊煎熬8小時

SK On上季虧損擴大 將延緩電池投資

加州電池儲能創紀錄！上周兩度成為當地最大供電來源

相關新聞

台塑集團砸百億攻綠色鏈 拓展儲能業務

台塑四寶與台塑生醫昨（3）日董事會通過參與台塑新智能百億現金增資案，以因應台塑新智能「彰濱新能源園區」第二階段規劃，以建...

台塑新智能王瑞瑜 要圓國產電池夢

台塑管理中心常委、台塑新智能董事長王瑞瑜表示，電芯是電池的關鍵核心，地位等同石化業的輕油裂解製程，彰濱電芯廠則是電池國產...

中央編列60億元興建 台中會展中心蓋新館

台中水湳國際會展中心西側展館由台中市政府出地、經濟部出資興建，行政院副院長鄭文燦昨（3）日至台中視察預定地後宣布，中央全...

迎接母親節！「娘烤好」無煙串燒推美魔女套餐巴結媽咪

迎接母親節，台中市黎明路商圈知名燒烤品牌「娘烤好無煙串燒」回饋消費者支持，特別推出有趣的「美魔女」系列活動，招牌「美魔女...

南投物產展新竹大遠百西門通廣場周末快閃

南投縣政府與新竹大遠百攜手合作，本周末推出「品味南投-山城美味」展售會，特別邀請南投優質農特產品及特色店家在新竹大遠百西...

不怕缺工！十九甲雞排首創「舒肥雞」即時加熱智販機

「2024台中連鎖加盟創業大展」3日在台中國際展覽館開展，十九甲雞排首創「舒肥雞」即時加熱智販機，與傳統販賣機使用的輸送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。