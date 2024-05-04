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台塑四寶 百億增資台塑新智能

聯合報／ 記者呂俊儀／台北報導

台塑四寶三日在證交所召開重大訊息說明會，宣布對台塑新智能增資，合計一百億元。台塑四寶表示，台塑新智能由台塑企業管理中心常委王瑞瑜主導，目前實收資本額七十億元，增資後將達一百七十億元。

這次增資，台塑化、台塑、南亞依持股比率各注資二十五億元，台化及轉投資台塑生醫分別注資二十億元與五億元。

台塑新智能主要推動國產化電池產業鏈，位於彰濱工業區二點一GWh電芯廠預計七月量產，未來提供的電芯符合多元車用規格，也是全台灣唯一可應用於儲能系統的國產電芯，先前更與漢翔策略合作，攜手國際儲能市場。

王瑞瑜曾表示，以彰濱電池芯廠區為「新能源園區」建置核心，未來還將爭取十到二十公頃土地擴充版圖。二期電芯廠年產規模計畫建置二點五GWh到三GWh；模組廠規劃一點一GWh，屆時總產能達一點五GWh；並將設正極片回收「金屬材料再利用工廠」。

台塑化 增資 王瑞瑜

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