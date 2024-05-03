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台北市進入大都更時代 首季建照逆勢年增39％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

年初適逢總統大選、央行升息、國際政經局勢變化等因素，房市前景不明，不過因選後市況穩定，今年市場百花齊放。住商機構彙整內政部最新資料，全台2024年第1季住宅類建照核發數量達2萬4338戶，年減30.7％，為2018年以來最低，不過台北市在都更議題發酵下，反而建照數量大增近4成。

使照方面，全台受惠過去大多頭行情，今年第1季全台使照達3萬1320戶，年增45.38%，創同期新高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，房市雖說延續去年底新青安貸款熱度，不過土建融管制仍在，且央行各界預測將進入升息循環，使得建商推案腳步較為趨緩。

根據內政部統計，全國今年第1季住宅類建照核發數量達2萬4338戶，為2018年以來最低的數量。其中，減幅最大為新北市，新北第1季住宅類建照數約3125戶，與去年同期大減6成；反觀台北市，住宅類核發建照數達3110戶，已與新北市相差無幾，且與去年同期相比，大增39%。

徐佳馨分析，今年第1季建照核發數量大減，主因為年初房市詭譎多變，雖前有新青安加熱低總價案場買氣，不過3月央行突喊升息，加上土建融限縮的「金箍咒」仍在，且建商在近年多頭時的推案剩餘餘屋仍有待去化，種種原因之下，沖淡開發商繼續興建的意願。

至於北市建照數量正成長，徐佳馨指出，北市過去受限素地稀缺，新案稀少，但近年來都更、危老議題火熱，加上地方與中央政府無不積極鼓勵改建，台北市長蔣萬安也喊話北市正式進入大都更時代，各類改建案如雨後春筍產生，進而推升建照數量。

使照方面，據內政部資料，全台住宅類使照核發宅數達3萬1320戶，為歷年同期最高。其中，新北市表現則最為突出，第1季住宅類使照核發量達4090戶，與去年同期相比大增1.4倍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，使照數量大增，以工期約3年來看，恰巧為疫情時台商回流所創造的房市大多頭時期，符合房市景氣循環發展。其中，使照量以新北市增幅最驚人，主要為新北例如淡水、三重等地，自疫情以來都是建商推案熱區，近期完工交屋後，才讓區域使照數量大幅增加。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構
資料來源／住商機構
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