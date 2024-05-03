遠東集團減碳卓越 蟬聯永續雙首獎

遠東集團在第二十屆「遠見ESG」企業永續獎中，榮獲七項大獎，獲獎數連六年名列全台集團第一，在本屆獎項中，遠東新世紀、亞洲水泥和遠東SOGO百貨均奪下ESG綜合績效和傑出方案雙獎榮耀，遠東巨城購物中心獲得傑出方案獎，遠東集團董事長徐旭東也親自出席領獎。

遠東新世紀締造本屆唯一蟬聯雙首獎企業紀錄，蟬聯綜合績效傳統產業組首獎，更是自傑出方案低碳營運組設立以來，唯一獲得首獎的企業。遠東新以「陸、海、空」廢棄物回收再製技術，領先同業開發循環經濟應用產品，再製海洋回收紗登上國際足球運動賽事，更以全球首創廢氣回收再製技術獲各大品牌青睞，產品陸續獲國際大廠訂單肯定。

遠東新也說，集團旗下亞洲水泥從力行循環經濟到根據SBTi（科學基礎減量目標倡議）訂定減碳目標，昂首業界生產低碳水泥，透過全台蝴蝶復育計畫，打造環島蝴蝶廊道，獲得綜合績效傳統產業組楷模獎，並蟬聯傑出方案環境友善組楷模獎。

遠東SOGO百貨引領低碳營運，打造百貨零售業的幸福職場、安心賣場，榮獲綜合績效服務業組楷模獎。此外，以嚴格的選商輔導機制培力社創企業，創建「百貨小農展第一品牌」，永續客層逐年成長，獲傑出方案類社會創新組楷模獎。

遠東新表示，遠東巨城購物中心開幕至今逾六百三十場藝文教育活動、逾百萬人參與，以靜態展演、音樂演唱和動態表演，持續豐富城市的藝術涵養，獲得傑出方案公益推動組中小企業獎。

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