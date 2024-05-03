ESG企業永續獎／遠東巨城 擦亮公益品牌

第20屆「遠見ESG企業永續獎」頒獎典禮昨（2）日落幕，Big City遠東巨城購物中心以「新竹藝文的搖籃，藝術教育培力計劃」將街頭藝術、音樂演唱、靜態展演、動態表演四大主軸連結產官學資源，推廣技藝傳承及跨界交流，獲傑出方案類公益推動組中小企業獎殊榮。

遠東巨城卓越的營運績效，改變新竹人消費習慣與生活模式，長期推動藝文教育與公益能量榮獲國內外大獎肯定，亦成為科技之都文化交流的重要據點。

遠東巨城董事長李靜芳表示，藝術需要被看見、被傳承，深耕在地藝術文化與世代共好價值，是難度極高的長期工程，需要群策群力並凝聚多方資源與熱情，才能逐步築夢打造。至今舉辦逾630場藝術教育培力活動，吸引100萬人次參與，以慈善為出發點的共好平台，促進社會間的包容與和諧，實踐企業社會責任，也為城市注入多元藝術滋養、培育優秀藝文人才。

連續舉辦六屆「街頭藝術節」是台灣極少有的大型街藝盛事，即使疫情肆虐也未間斷，提供1,100組不同族群與國籍的表演者有傳承、交流的舞台，也備感尊重和照顧，來自日本的隊伍提到，走訪各國，巨城的專業和凝聚人潮氣氛的能力令人難忘，台灣有如此企業願意作街頭表演者最堅強的後盾，更應該珍惜。

巨城亦透過A Cappella人聲重唱、合唱團、親子課程等音樂教育，共構原住民與客家等台灣在地文化和母語傳承，舉辦國際聯合演出，協助原鄉學童與世界接軌，讓賣場充滿熱情音符。

歷經十多年的努力，遠東巨城已與社區緊密連結，從提升生活品質、健康服務、文化藝術、全齡教育到社會關懷、扶植弱勢、培育人才，都不曾缺席，成為串聯愛與慈善的公益平台。巨城舞台提供熱愛表演的好手勇敢追夢，資助教育計畫及國際賽事支持，鼓勵成績優異的新竹女中儀隊和後龍國小扯鈴隊奮力奪冠；培育新竹在地街舞團KGB成為國家隊，連年贊助國內賽及選手出國征戰取得世界排名佳績。

李靜芳說，企業不間斷堅持做對的事會有一股魔力，吸引更多對的人與組織加入，共構永續生活圈的行動，一起打造全台最大的藝文教育平台，使巨城成為名符其實具「暖實力」的商場。

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