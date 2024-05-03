快訊

午後注意雷雨 吳德榮：周末晴朗炎熱 上看36度高溫

期待財報和就業報告 道指漲322點 史指3日來首度走升

ESG企業永續獎／遠東巨城 擦亮公益品牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
遠東巨城購物中心董座李靜芳（右）代表領獎。 遠東巨城／提供
遠東巨城購物中心董座李靜芳（右）代表領獎。 遠東巨城／提供

第20屆「遠見ESG企業永續獎」頒獎典禮昨（2）日落幕，Big City遠東巨城購物中心以「新竹藝文的搖籃，藝術教育培力計劃」將街頭藝術、音樂演唱、靜態展演、動態表演四大主軸連結產官學資源，推廣技藝傳承及跨界交流，獲傑出方案類公益推動組中小企業獎殊榮。

遠東巨城卓越的營運績效，改變新竹人消費習慣與生活模式，長期推動藝文教育與公益能量榮獲國內外大獎肯定，亦成為科技之都文化交流的重要據點。

遠東巨城董事長李靜芳表示，藝術需要被看見、被傳承，深耕在地藝術文化與世代共好價值，是難度極高的長期工程，需要群策群力並凝聚多方資源與熱情，才能逐步築夢打造。至今舉辦逾630場藝術教育培力活動，吸引100萬人次參與，以慈善為出發點的共好平台，促進社會間的包容與和諧，實踐企業社會責任，也為城市注入多元藝術滋養、培育優秀藝文人才。

連續舉辦六屆「街頭藝術節」是台灣極少有的大型街藝盛事，即使疫情肆虐也未間斷，提供1,100組不同族群與國籍的表演者有傳承、交流的舞台，也備感尊重和照顧，來自日本的隊伍提到，走訪各國，巨城的專業和凝聚人潮氣氛的能力令人難忘，台灣有如此企業願意作街頭表演者最堅強的後盾，更應該珍惜。

巨城亦透過A Cappella人聲重唱、合唱團、親子課程等音樂教育，共構原住民與客家等台灣在地文化和母語傳承，舉辦國際聯合演出，協助原鄉學童與世界接軌，讓賣場充滿熱情音符。

歷經十多年的努力，遠東巨城已與社區緊密連結，從提升生活品質、健康服務、文化藝術、全齡教育到社會關懷、扶植弱勢、培育人才，都不曾缺席，成為串聯愛與慈善的公益平台。巨城舞台提供熱愛表演的好手勇敢追夢，資助教育計畫及國際賽事支持，鼓勵成績優異的新竹女中儀隊和後龍國小扯鈴隊奮力奪冠；培育新竹在地街舞團KGB成為國家隊，連年贊助國內賽及選手出國征戰取得世界排名佳績。

李靜芳說，企業不間斷堅持做對的事會有一股魔力，吸引更多對的人與組織加入，共構永續生活圈的行動，一起打造全台最大的藝文教育平台，使巨城成為名符其實具「暖實力」的商場。

疫情 竹女

延伸閱讀

歷史建築六燃新竹廠第3期修復開工 預計116年完工

排隊美食推薦！ 新竹「竹北夜市美食」精選6家甜的鹹的統統有

慎防大雷雨 賈新興：明天新竹至台中仍有局部雨

勞動節竹科人放假湧入巨城！停車場全滿周邊塞爆 網嘆：比星期六塞

相關新聞

推動傳承…中鋼董座翁朝棟退休 總座王錫欽將暫代職務

中鋼董事長翁朝棟昨（2）日證實，他去年就有辭意，今年4月再次向大股東經濟部表達卸任之意，期望能功成身退推動接班傳承，終於...

比亞迪銷量超越特斯拉、歐洲每5輛就有1輛陸製...德國汽車教父：已被逼到窘境

「今年，將是『它』的勢力大幅改寫全球版圖的一年⋯⋯。我們，正處於一個進退維谷的窘境。」說話的是歐洲汽車研究權威機構波鴻研究中心主任、德國汽車教父杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）。

薪水是基本工資的3倍 仍負擔不起生活費！這群Z世代活在經濟最好的時代 為何日子還是苦哈哈？

生在就業市場強勁的時代，為何這群人老說「負擔不起生活」，經濟壓力讓「Z世代」幾乎喘不過氣。 何謂「Z世代」？1990年代中後期(約1997-2009年間)出生的族群，被稱為Z世代(Gen Z)，龐大的「財務焦慮」令他們感嘆生錯時代，認為老一輩的生活要容易得多；然而，事實真是如此嗎？這些15到27歲的年輕人，究竟發生了什麼事？

綠色行動力論壇／行政院副院長鄭文燦談碳有價 催動產業淨零

行政院副院長鄭文燦昨（2）日表示，台灣能源轉型跟淨零轉型在過去八年已累積一定成果，如何走得更好、更遠，成為挑戰，近年看到...

綠色行動力論壇／永豐銀董座曹為實：「綠金」價值超越黃金

台灣將開徵碳費，永豐銀董事長曹為實昨（2）日指出，「綠金」重要性與價值已經遠超過黃金，從特斯拉（TESLA）享有比一般車...

綠色行動力論壇／太陽光電產業永續發展協會理事長蔡佳晋 光電助農 帶動地方創生

太陽光電產業永續發展協會理事長、寶晶能源董事長蔡佳晋昨（2）日表示，光電可以助農、 興農、養農而非滅農，將休耕土地建造太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。