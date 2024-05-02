職感心教練／四大方向 找出風險地雷

派遣到海外支援新產品導入（NPI, New Product Introduction）的團隊，對於當地合作夥伴的品質意識與工程技術多有抱怨，離期待有一大段落差，而且不知道何時會出現什麼意想不到的狀況，導致於要花更多時間與成本，協助他們解決問題。

所謂的NPI，便是將設計的新產品，透過相關流程的管控與驗證，導入工廠並順利進入量產。要注意的是這個「新」，還包含了設計、工程和製程變更、異地生產等，均可納入必要執行NPI的範疇。

即使我們已經具備開發技術與能力，但要將設計出來的新產品順利導入量產，尤其又要在不同文化、語言與技術水準的國家或地區生產，對他們而言不一定是熟悉的領域，這也凸顯出新產品導入過程中風險管控的重要性。

而我們通常不習慣用自身的能力、經驗與標準去覺察彼此落差的原因，反而一味的抱怨對方為何達不到自己所設定的標準。倘若又未能事先識別出有哪些風險，感覺就像是在戰場上，無法預知何時會踩到地雷而令人心驚膽跳，團隊便會疲於應付當下發生的緊急事件。

於是我告訴團隊，想要避雷、排雷，必先掃雷。

我們得要善用既有的經驗、能力與專業，透過由New（全新的）、Unique（獨特的）、Difficult（困難的）、Different（差異的）這四個單字第一個字母所組成的NUDD，也就是「新獨難異」，去識別出關鍵的風險指標（地雷），再協助合作夥伴做好預防措施或消弭問題。

而NUDD分別指的是：

New（全新的）：指新特性、工藝、設備、先進製程技術與品質系統等。

Unique（獨特的）：如異形材料、特殊規格、特殊的製造工藝。

Difficult（困難的）：造成產能過低、良率無法提升、重測率過高等的關鍵特性，與需要製程控管的重點。

Different（差異的）：含設計、製程工藝的變更、不同於常規特性與製程的參數、因應產品特性而有不同品質要求等。

它是一套早期風險管理體系，妥善運用於風險的識別與分析（掃雷）、應對與控制（避雷、排雷）。

它不僅可用於新產品開發流程風險管控，也有助於想要優化系統管理、降低無法執行的風險，與提高達成目標的成功率。

團隊成員要先了解並接受與對方存在的客觀事實（現實差異），撫平內心的不平衡，去除心中的情緒地雷，再利用工具找出隱藏的地雷，那麼才有機會並心甘情願地去除它。

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