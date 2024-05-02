高收穫、宜機械採收 台灣藜新品種「早橙」將開放授權

台東區農改場今天表示，111年選育出的台灣藜新品種「台東2號-早橙」，具有高收穫特性且適合機械採收，今年取得品種權後將辦理非專屬授權，提醒業者、農友注意官網公告。

農業部台東區農業改良場發布資訊指出，111年育成的高收穫型台灣藜新品種「台東2號-早橙」，已申請植物品種權，今年取得品種權後，將辦理非專屬授權，提醒有意申請授權的業者或農友，密切注意台東區農改場網站公告。

台東區農改場場長陳信言指出，台灣藜俗稱紅藜，是原住民族的傳統作物，籽實擁有完整的營養組成及豐富的機能性成分，有「穀類紅寶石」之稱；其花穗顏色鮮豔多樣如彩色流蘇，常作為頭飾或花材使用，具有食用、觀賞應用雙重價值；期望「台東2號-早橙」未來成為原鄉產業發展新助力。

關於「台東2號-早橙」的特性，台東區農改場說明，除了早熟，播種至成熟僅須90天，且具有高收穫指數，每公頃產量1604公斤，脫殼籽實占全株乾重的34.6%，植株高度平均166公分，方便採收，為豐產、成熟度一致且適合機械採收的品種。

另外，「台東2號-早橙」富含亞麻油酸，每100克脂肪含53.2克亞麻油酸，是人類必需脂肪酸極佳的植物來源。

台東區農改場補充，台灣藜主要有紅色、黃色及橙色等三大色系， 色彩源自於甜菜色素（betalain）；藜在抽穗階段，花穗呈綠色，開花後包覆在種子外的花被片（tepal）會漸漸轉色，轉變的顏色由基因控制，而「台東2號-早橙」屬於橙紅色花穗。

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