竹市首案市有地公辦都更「春福承曦」 坐擁八大學區地利優勢

新竹市首件市有地公辦都更案「春福承曦」，座落於竹市著名八大學區的精華地段，除了絕佳的優良學區之外，完善的生活機能，以及南來北往便捷的交通，都是建案備受矚目的關鍵元素。

「春福承曦」由深耕新竹逾40年的春福建設投資興建，啟森營造股份有限公司營造，境向聯合建築師事務所建築設計。由於這是新竹市第一件動工興建的公辦都更案，一樓將規劃為親子館及公共托嬰中心。全案預計取得鑽石級綠建築、銀級智慧宅標章。

位處竹蓮國小第一排的「春福承曦」，位於火車站及新竹科學園區之間，週邊的八大學區因為緊鄰新竹火車站後站商圈， 屬於新竹市發展較早的住商混合區，更是重視子女教育家長選擇學區的首選。區內可供開發的完整建地十分稀有，也讓需整合眾多私有地地主的都更案推動起來滯礙難行。而以市有地為主的「春福承曦」基地面積1402.39坪，幸運地拔得竹市公辦都更頭籌。

「春福承曦」樓層規劃地上27層，地下6層建築，結構採RC鋼筋混凝土。共有298戶住家，2戶公益空間，格局坪數規劃三房（37.72~37.76坪、41.85~41.89坪、45.44~46.15坪） 、 3+1房（54.09~54.14坪） 、 四房（78.81坪）；並規劃499個平面式車位。

入住「春福承曦」者步行可達竹蓮國小、 建華國中和培英國中，採買便利的竹蓮市場更是僅一巷之隔，全聯福利中心（新竹食品店）也在百步可達。週邊更有頂竹圍公園、南大公園等綠地，新竹人市區內的最佳健身去處「十八尖山公園」更是步行可達，以及新竹公園、新竹市立動物園都在生活圈內，若是赴竹科上班則車程約10分鐘可達。

若要搭乘大眾運輸系統南來北往，不論是赴新竹轉運站、或是新竹火車站，僅需步行800公尺約10分鐘便能輕鬆上車，大幅省掉找停車位的時間和停車花費。

「春福承曦」格局坪數規劃三房、3+1房及四房，共298戶住宅。圖／業者提供 新竹市首例市有地公辦都更「春福承曦」，坐擁八大學區地利優勢。圖／業者提供

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