房市另類多頭指標 去年高層建物核發量創歷史次高

據內政部統計資料顯示，2023年全國21層以上建物的使照數量達268棟，創統計以來次高，僅次於2016年。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，近年來建築法規逐漸齊全，加上高樓層建築更容易成為房市指標，使建商更樂意興建此類物件。

徐佳馨分析，使照核發數量上升，代表區域建商完工供給量增加，可被視為房市供給指標之一。而高樓層建案多為區域地標性建築，更是房市價格標竿，在建築法規齊全、工法逐漸先進之下，建商也樂於興建高樓層建物，一來可視為品牌代表作，二來也可創造更多利潤。

徐佳馨觀察，此類物件供給多寡，與歷年來房市景氣循環發展吻合，例如高樓層建案使照核發數量的高點為2016年，依工期慣例約3~5年推算，即為上一波房市高段前期的2011~2013年。

徐佳馨分析，而2023年再往前推算3~5年，即是2018~2020年間，也是疫情後房市起漲點，由此來看，當房市邁入多頭前期，也提高建商興建摩天大樓意願。

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