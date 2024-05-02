納智捷 N7單月掛牌破千台 成4月電動車銷售冠軍

納智捷N7電動車4月掛牌1055台，成為4月電動車銷售冠軍，裕隆（2201）法說會上宣示未來n7單月交車台數約在1,500台上下，勢必成為電動車最大的供應來源。

雖然特斯拉是電動車大廠，但上月交車台數僅11台，累積掛牌來到2166台。豪華車品牌對電動車供應持續增加，以賓士為例，純電車款較去年成長約45%。

台灣賓士表示，全球電動車市場雖有放緩的趨勢，但台灣市場的電動車滲透力道不減，將會以完整而具競爭力的產品陣容提供消費者選擇，目標在2024年底將純電車款銷售占比提高至15%。

依據裕隆公司表示，納智捷n7電動車第1季總計交車500台，交車數量低主要是針對出廠品質嚴格管控，4月起正常交車，每月1,200到1,500輛到第3季完成9,000輛，最快本月時開放展間接受下一波的訂單。裕隆的產能為單班年產5.5萬台，雙班可到11萬台，目前的產能足以因應需求，並無擴廠計畫。

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