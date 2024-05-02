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住高樓層就是爽？ 建商去年狂推268棟高層建築

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

403花蓮地震後餘震不斷，若是居住高樓層居民對搖晃更加有感，不過，住商機構彙整內政部資料，全台高樓層建物數量持續增長，尤其2023年21層以上建物的使照數量，更達到有統計以來的次高，僅次於2016年。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，近年建築法規逐漸齊全，民眾對建築安全信心提升，加上高樓層視野較佳，較具隱密性，很多人形容「住高樓層就是爽」，且建築容易成為房市指標，有助房價，使建商更樂意興建此類物件。

根據內政部統計，全台2023年核發21層以上建物使用執照數量達268棟，為統計以來次高的成績，僅次於2016年的295棟，也是自2018年以來再次突破200棟大關。

徐佳馨分析，使照核發數量上升，代表區域建商完工供給量增加，可被視為房市供給指標之一。

她表示，高樓層建案多為區域地標性建築，更是房市價格標竿，在建築法規齊全、工法逐漸先進之下，建商也樂於興建高樓層建物，一來可視為品牌代表作，二來也可創造更多利潤。

徐佳馨觀察，此類物件供給多寡，與歷年來房市景氣循環發展吻合，例如高樓層建案使照核發數量的高點為2016年，依工期慣例約3~5年推算，即為上一波房市高段前期的2011~2013年。

而2023年再往前推算3~5年，即是2018~2020年間，也是疫情後房市起漲點，由此來看，當房市即將邁入多頭前夕，也提高建商興建摩天大樓意願。

另觀察六都數據，新北市、台中市為2023年核發21層以上建物使用執照數量最多的兩處城市，顯示二都建商與買方對高樓建築的喜愛程度。

另值得注意的是，台南市2023年核發21層以上建物使用執照數量為40棟，創下有統計以來最高紀錄。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，台南市過去建物供給以透天厝、華廈等建物為主，因此歷年核發21層樓以上建物使照數量，長期處於低檔，更有不少年份數量出現掛蛋的情形。

不過，近年來受惠於南科、台積電等議題，區域吸引科技人才買盤，再加上年輕族群居住習慣改變，有電梯、物業管理的社區更受歡迎，使得區域高樓層大樓物件逐漸增長。

21層樓以上建物核發使照數量統計。表／住商機構提供
21層樓以上建物核發使照數量統計。表／住商機構提供
六都21層樓以上建物核發使照數。表／住商機構提供
六都21層樓以上建物核發使照數。表／住商機構提供

建商 房市 摩天大樓

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