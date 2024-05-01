創新平台／步態測試系統 助長輩趴趴走

高齡社會到來，銀髮族的樂齡生活逐漸受到重視，尤其長者的行動能力，更是健康樂活的關鍵。

隨心所欲的趴趴走，是樂齡銀髮族的必備要件，但長者受限於體力或疾病，走穩、走遠不再理所當然，甚至會因為曾經跌倒而害怕出門。

要如何預防跌倒？從走路步態，即可看出端倪。在經濟部產業技術司補助下，工研院開發的「全身步態測試系統」，結合「智慧地墊」與「肢體骨架動態分析系統」兩項技術，長者不須穿戴任何裝置，只須步行三到四公尺，即可偵測行走時腳底與地面接觸的壓力分布、步行速度等步態資訊；再輔以獨特的影像融合技術，精準辨識受測者足、踝、膝、髖、軀幹、頸、肩、臂和關節的位置與移動，綜合評估受測者的生理年齡、評估異常步態風險等級、異常部位分析，讓長輩不再害怕出門。

該系統一條龍的解決方案看似簡單，但研發過程卻不輕鬆，研發團隊表示，兩套系統當初開發時，程式語言跟系統介面相差甚遠，團隊成員來自不同單位，但大家各司其職，從使用者角度出發每天腦力激盪，測試系統時，還自己親自下海，模擬帕金森氏症或早衰長者動作，把握每分每秒時間，最後終於成功整合。

研發團隊成員之一的工研院材化所經理李彬州指出，把工程數據轉化成民眾也懂的內容，以「紅綠燈」方式展現測試結果，就像將原本艱澀難懂的文言文變成圖像符號，讓受測長者一目瞭然立刻知道自己身體狀況。

研究團隊分享，受測長者們只要看到「綠燈」就會非常開心，此外，「全身步態測試系統」的測試過程也很方便，受測者僅要正常走路，短短幾分鐘內就可以得知自己的健康狀況，受測長者的回饋都非常好。

全身步態測試系統可提供醫療人員判斷長者是否早衰，阿瘦皮鞋也與工研院展開長達兩年的合作開發。在歷經研究背景的訪談分析、討論，以及雙方反覆測試、問題排除及修正之後，終於開發推出全國首創的「動態足壓量測系統」，幫助打造一雙讓人更健康的專屬智慧鞋墊。

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