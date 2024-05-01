四月買賣移轉棟數約2.3萬棟、較去年同期大增逾四成 這兩都買氣超狂
六都公布今年4月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計約近2.3萬棟，4月六都建物買賣移轉棟數月減0.7%，幾乎是與3月持平，六都交易增減互見；新北市、台中市與高雄市較3月成長，又以高雄市、新北市表現最佳，高雄市月增9.5%、年增約近60%，新北市則是月增5.7%、年增55.1%，台中為月增2.1%、年增33.1%。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，與3月相比，高雄市逆勢成長9.5%表現最為亮眼，主要是左營區與楠梓區有新屋交屋潮挹注，都有150棟以上的增長，帶動交易量增加，且4月交易量4,202棟也創下2021年12月(28個月)以來新高紀錄。
其餘四都均較3月量縮，台北市月減7.8%，桃園市月減6.6%，台南市月減16.1%最多；陳金萍指出，4月的建物買賣移轉棟數反映的是3月至4月初的市況，雖4月初適逢清明連假，工作天數較短，但目前市場仍延續年前相對熱絡的買氣，自用當道，房市交易穩健，加上部分縣市新屋交屋潮拉抬交易量能，讓六都4月建物買賣移轉量較3月僅微縮0.7%。
另與2023年4月相比，2024年4月六都建物買賣移轉棟數年增43.3%，六都均有25%以上的年增幅，其中，台北市年增26.4%，新北市年增55.1%，桃園市年增39.8%，台中市年增33.1%，台南市年增35.2%，高雄市年增59.7%。
陳金萍指出，去年4月在政策衝擊淡化，房市回歸供需基本面，成屋交易量回穩，但新屋交屋潮暫時退卻，少了新屋交屋的帶動，房市交易降溫，但今年4月房市交易仍較去年成長超過四成，顯見今年房市熱絡程度明顯優於去年。
▪ 新北房市爆黑馬 這區房價5年狂漲64%排第一
▪ 為何第1季新案大賣？ 專家：除生力軍還有「這效應」
▪ 南投房價飆高！不吃不喝超過9年才能買房
▪ 再添464戶社會住宅 正強安居6日動土、2028年完工
▪ 賣厝阿明／買房菜鳥補習班「房事辭典」-青安貸款
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言