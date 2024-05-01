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四月買賣移轉棟數約2.3萬棟、較去年同期大增逾四成 這兩都買氣超狂

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
六都公布今年4月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計約近2.3萬棟，4月六都建物買賣移轉棟數月減0.7%，幾乎是與3月持平，六都交易增減互見；新北市、台中市與高雄市較3月成長，又以高雄市、新北市表現最佳，高雄市月增9.5%、年增約近60%，新北市則是月增5.7%、年增55.1%，台中為月增2.1%、年增33.1%。永慶房產集團提供
六都公布今年4月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計約近2.3萬棟，4月六都建物買賣移轉棟數月減0.7%，幾乎是與3月持平，六都交易增減互見；新北市、台中市與高雄市較3月成長，又以高雄市、新北市表現最佳，高雄市月增9.5%、年增約近60%，新北市則是月增5.7%、年增55.1%，台中為月增2.1%、年增33.1%。永慶房產集團提供

六都公布今年4月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計約近2.3萬棟，4月六都建物買賣移轉棟數月減0.7%，幾乎是與3月持平，六都交易增減互見；新北市、台中市與高雄市較3月成長，又以高雄市、新北市表現最佳，高雄市月增9.5%、年增約近60%，新北市則是月增5.7%、年增55.1%，台中為月增2.1%、年增33.1%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，與3月相比，高雄市逆勢成長9.5%表現最為亮眼，主要是左營區與楠梓區有新屋交屋潮挹注，都有150棟以上的增長，帶動交易量增加，且4月交易量4,202棟也創下2021年12月(28個月)以來新高紀錄。

其餘四都均較3月量縮，台北市月減7.8%，桃園市月減6.6%，台南市月減16.1%最多；陳金萍指出，4月的建物買賣移轉棟數反映的是3月至4月初的市況，雖4月初適逢清明連假，工作天數較短，但目前市場仍延續年前相對熱絡的買氣，自用當道，房市交易穩健，加上部分縣市新屋交屋潮拉抬交易量能，讓六都4月建物買賣移轉量較3月僅微縮0.7%。

另與2023年4月相比，2024年4月六都建物買賣移轉棟數年增43.3%，六都均有25%以上的年增幅，其中，台北市年增26.4%，新北市年增55.1%，桃園市年增39.8%，台中市年增33.1%，台南市年增35.2%，高雄市年增59.7%。

陳金萍指出，去年4月在政策衝擊淡化，房市回歸供需基本面，成屋交易量回穩，但新屋交屋潮暫時退卻，少了新屋交屋的帶動，房市交易降溫，但今年4月房市交易仍較去年成長超過四成，顯見今年房市熱絡程度明顯優於去年。

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