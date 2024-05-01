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4月機車總市場領牌數量61,132台、較3月減少 天候不佳影響整體買氣

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
台灣機車市場4月總市場領牌數量61,132台，較3月減少3,884台，推測因本月底天候不佳影響整體買氣。圖為示意圖。本報資料照片
台灣機車市場4月總市場領牌數量61,132台，較3月減少3,884台，推測因本月底天候不佳影響整體買氣。圖為示意圖。本報資料照片

台灣機車市場4月總市場領牌數量61,132台，較3月減少3,884台，推測因本月底天候不佳影響整體買氣。龍頭品牌三陽單月24,921台，市占率 40.8%，仍然超過四成，第二位的光陽18,197台，市占率 29.8% ，山葉為8,803台，市占率 14.4%。gogoro 3,850台，市占率6.3%，總市場 61,132台。

1 ~ 4月累計分別是三陽92,316 台，市占42.3% ，光陽 59,464台，市占 27.2% ，山葉 35,139台，市占16.1% ，gogoro 11,171 台，市占5.1%，總市場累計達到 218,406台。

三陽市占持續在4成以上，主要是在1月新發表的水冷機種JET SL+持續熱銷，4月仍有高達4,810台的領牌數量，帶動整體JET系列銷售共6,564台。不論在國民車系的WOO、活力、全新迪爵，時尚流行的CLBCU、Fiddle車系、或是運動性能的DRG、MMBCU也都穩定的銷售，因此三陽在4月市占達到 40.8%，穩居銷售冠軍。

5月考量納稅季的到來，國民車款迪爵續推出汰舊換新最高補助23,800元的優惠，讓通勤族在購車上能更輕鬆；適逢母親感恩季的到來，女性車款CLBCU和Fiddle LT購車享最高補助11,300元，並搭配持續推出的分期24期0利率(現金與分期同價)，讓辛勤的媽媽或愛漂亮的女生也都能輕鬆購買好車。

三陽 機車族 車市

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