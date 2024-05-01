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南投房價飆高！不吃不喝超過9年才能買房

聯合報／ 記者江良誠趙容萱／連線即時報導
南投縣新推建案增加，房價房價所得比也攀升到全台第四。記者江良誠／攝影
南投縣新推建案增加，房價房價所得比也攀升到全台第四。記者江良誠／攝影

內政部數據顯示，全台去年第四季房價所得比為9.97倍，即約9.97年不吃不喝才買得起房。其中，中彰投三縣市，台中、南投房價所得比分別以11.74倍、9.78倍，位居全台第三、第四，顯見中台灣買房壓力大。

房仲業認為，台中因重大建設加持，近一年漲幅逾15%，更讓人意外的是，台中房價外溢，南投吸引中部指標建商推案，進而推升南投房價，讓南投人大嘆難買房。

住商機構彙整內政部不動產資訊平台資料發現，去年全台第四季房價所得比，雙北居冠亞軍，分別為15.71倍、13.09倍，第三名台中11.74倍、第四名南投9.78倍，第五名新竹9.72倍。

住商機構中區協理賴萬表示，近年台中因重大建設話題加持，近一年房價漲幅超過15%，反映在購屋所得比居全台第三；台中連蛋白區新案已突破4字頭，讓許多購屋人轉往彰化與南投買房，帶動彰投房價，南投緊追台中在後居第四名，中台灣2縣市分居前四名，顯見購屋壓力確實嚴重。

大家房屋企研室主任賴志昶說，台中建地價格飆升，讓建商將推案移往鄰近縣市，其中有國道三號交流道的南投市與草屯鎮，成為建商推案重點地區，也因此疊高房價。由於南投房貸負擔率逾41%，房價負擔能力偏低，南投人每月逾4成開銷全數繳納房貸，提醒需謹慎留意自身貸款狀況，以防愛屋遇財務波動而淪為法拍。

住商不動產南投中興加盟店店東張登勝說，近年草屯新屋房價站穩2字頭，大樓新建案約千萬以內可成家，吸引首購族群移入。南投市中興新村多透天別墅總價約1500萬元以上，房價具競爭力，吸引外縣市買盤，評估至少4成都是外來客買房。

南投 房價 買房

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