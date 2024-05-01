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萬海開第一槍！5月運價北美線率先喊漲 美西漲15%、美東11%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海航運。圖／萬海提供
萬海航運。圖／萬海提供

亞洲到北美線的現貨市場價格5月出現詭譎情況，大部分的航商對於5月GRI要加收多少都猶豫不決，萬海（2615）開第一槍，北美線率先喊漲，美西漲15%、美東漲11%，也代表沒有簽約的客戶，5月想找便宜的艙位上船已經非常難。

長榮海運（2603）、陽明海運（2609）都不諱言的指出，今年全球船舶的供、需關係對船公司不利，船舶數目變化只是影響市場供、需變化其中一個因素，這也是為什麼紅海事件會直接影響到船舶的供給，再加上巴拿馬運河限量過河，已經將目前船舶供給增加的缺口吃掉了。

物流業者指出， 5月全球貨櫃輪航商對於北美線出現惜售的概況，顯示各航商對於美國線到底要漲多少猶豫不決，萬海沒有加入任何聯盟，開出的北美線價格已經遠高於市場現貨價格，這也代表著5月的GRI各家業者有可能會收足。

物流業者進一步指出，5月的市場需求比原預期強太多，推估是因為今年3月市場運量太差，運價開始下滑，航商不願意提供過多的運能來砍運價，所以大量減班，尤其，原預估大陸五一長假在即，需求可能會減緩，5月減班量又比預期多，使得市場貨量略為增加，就找不到艙位。

巴拿馬運河 萬海 長榮海運 陽明海運

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