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SM 報價雖走揚 但法人對族群看法仍暫維持中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

SM報價上漲，最新來到每噸1,242美元，法人機構表示，主要因為SM港口庫存下降至僅12.3萬噸，加上歐洲供應因不可抗力事件下降，亞洲-歐洲價差因此擴大，截至4月中下旬為止，兩地價差約噸370美元（歐洲每噸1,612美元，亞洲1,242美元）高出其每噸運費260~280美元，其套利窗口持續打開。

而這一狀況同樣也出現在亞洲-美洲上，兩地每頓價差約235美元（美洲1,477美元，亞洲1,242美元），高出其每噸運費160美元，這使得SM在亞洲的供應因此轉緊，報價走揚。

另一方面，因為PC進口減少，為滿足中國大陸國內市場需求，石化廠因此拉高苯酚-BPA開工，這進一步提高了苯的需求及其衍生物的報價，這使得即便在紅海問題持續、出口被限制下，苯衍生物報價仍是持續走高的最主要原因。

不過，在中國大陸SM同業供應同步增加，再加上歐洲同業即將復產，預估SM供應壓力仍大，壓抑相對業者該產品的獲利表現，並隨大陸芳烴產能持續擴張下，將持續壓縮其產品報價、價差表現，對SM族群看法暫維持中立。

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